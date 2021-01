Trommelnde Ordner gegen die Geisterstimmung

Stell Dir vor, es ist 2. Bundesliga und keiner geht hin. Was im Sport undenkbar erscheint, ist für die Panther seit 17. Oktober wegen der Pandemie Realität. Von Geisterstimmung kann bei den Geisterspielen der Brucker TuS-Handballer aber keine Rede sein.

Fürstenfeldbruck – Dafür sorgen die Ordner in der Halle, die mit ihren Anfeuerungen und Trommeln wenigstens ein bisschen Handball-Feeling im Pantherkäfig aufkommen lassen.

Beim ersten Spiel ohne Zuschauer an besagtem 17. Oktober gegen Wilhelmshaven herrschte eine seltsame Atmosphäre in der Wittelsbacher Halle. Auf dem Feld tummelten sich zwei Mannschaften in einer Profiliga, auf den Rängen herrschte weitgehend gähnende Leere. Während zum Auftakt der Saison gegen Eisenach noch 200 Zuschauer zugelassen waren, fanden sich auf den Plätzen der Fans nur Vereinsvertreter und Ordner wieder.

Die dürfen bei Geisterspielen zwar anwesend sein. Schließlich muss jemand darauf achten, dass alle Vorgaben eingehalten werden. Und ohne Zeitnahme oder Teams für die Live-Übertragung der Spiele im Internet-TV geht es auch nicht. Allerdings war selbst für den eng begrenzten Personenkreis die Situation völlig neu.

„Es herrschte eine Stimmung wie bei einem Trainingsspiel“, sagt TuS-Abteilungsleiter Michael Schneck rückblickend über das zweite Heimspiel nach dem Aufstieg. Doch schnell setzte sich in der Liga ein Trend durch: Wenn schon die Fans nicht trommeln dürfen, dann können doch die Ordner ein wenig Lärm machen. „Das ist so eine Art unausgesprochene Übereinkunft unter den Vereinen“, sagt Schneck.

In jeder Zweitliga-Halle greifen nun die Ordner zu Trommel und Schlägel und sorgen dafür, dass sich die Spieler auf dem Platz nicht völlig wie in der untersten Liga ohne Zuschauerinteresse vorkommen – so auch beim TuS. Mittlerweile sorgen die Vereinsvertreter mit rund zwei Handvoll Trommeln und in aller Konsequenz dann auch verbal mit Anfeuerungsrufen für Stimmung bei den Pantherspielen.

An eine volle Halle mit rund 1000 Zuschauern reicht das freilich nicht heran. Bei Mannschaft und Trainer kommt es aber trotzdem gut an. So gut, dass Coach Martin Wild sich bei der Pressekonferenz nach einer Partie erst mal bei den Zuschauern für die hervorragende Stimmung bedankte – ehe er seinen Fehler merkte und seinen Dank dann an die Ordner richtete.