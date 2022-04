TV-Kavalier als Schlüsseldienst-Abzocker

Teilen

Hilfe, die Tür klemmt: So erging es einer Bruckerin und einer Olchingerin, die den Schlüsseldienst riefen. Ein Mitarbeiter servierte dafür eine happige Rechnung. © Beispielfoto: dpa

Von der RTL-Kuppelshow auf die Anklagebank: Ein 32-Jähriger hatte einen großen Auftritt bei der Bachelorette. Nun musste er sich vor Gericht verantworten, weil er als Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes zwei Frauen ganz und gar nicht charmante Preise präsentierte.

Fürstenfeldbruck/Olching – Dass unseriöse Schlüsseldienste Menschen vor verschlossenen Wohnungstüren abzocken, passiert immer wieder. Am Brucker Amtsgericht wurde nun aber ein eher ungewöhnlicher Fall behandelt. Im Rampenlicht stand ein 32-Jähriger, der mittlerweile ins Fernsehgeschäft umgeschwenkt ist. Er war bei der Datingshow „Bachelorette“ dabei, wo Männer das Herz einer Schönheit erobern wollen. Das gelang ihm nicht, er kam nur auf den zweiten Platz. Derzeit wartet er auf neue Angebote.

Im Gerichtssaal musste er nun in eine unangenehme Rolle schlüpfen. Er saß nämlich auf der Anklagebank wegen Wucher. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, eine Zwangslage ausgenutzt zu haben.

Zylinder ausgebaut

Konkret ging es um zwei Fälle, die sich bereits im Jahr 2018 ereignet haben sollen. Im ersten Fall konnte eine Bruckerin ihren Schlüssel nicht mehr im Schloss drehen. Sie rief den Schlüsseldienst, dann erschien der 32-Jährige, begleitet von einem Unbekannten. Der Zylinder wurde ausgebaut. Die Rechnung belief sich auf 308 Euro, die der Vermieter der Bruckerin bezahlen sollte. Ganz ähnlich erging es einer Olchingerin, die das Haus nur kurz verlassen wollte. Hier baute der 32-Jährige das vorhandene Schloss aus und ein neues ein. In diesem Fall wurde es wesentlich teurer: 1350 Euro wechselten den Besitzer.

Der 32-Jährige allerdings kann sich nicht daran erinnern, bei einem der beiden genannten Vorfälle überhaupt tätig geworden zu sein. Das erklärte sein Rechtsanwalt. Die Rechnung der Bruckerin trage außerdem nicht die Handschrift seines Mandanten. Für den Einsatz in Olching lag gar keine Rechnung vor, diese hätte schriftlich folgen sollen, kam aber nie.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zudem bezweifelte der Rechtsanwalt, dass es tatsächlich Wucher ist, für den Ausbau eines Schlosses nebst Anfahrt zum Einsatzort 308 Euro zu verlangen. Er fügte zum Fall der Olchingerin außerden hinzu: „Ist es ernsthaft eine Zwangslage, wenn jemand den Müll rausbringen will?“ Dann könne man doch die Wohnungstür einfach angelehnt lassen.

Auch der Richter räumte ein: „Dies ist nicht der typische Fall, in dem sich jemand aus der Wohnung ausgesperrt hat.“ Er konnte sich vorstellen, das Verfahren einzustellen, sobald beiden Frauen (beziehungsweise dem Vermieter der einen) das Geld zurückgezahlt wurde.

Die Staatsanwältin war dazu grundsätzlich bereit, erklärte aber auch: „Den Schaden wieder gut zumachen reicht mir nicht.“ Sie wollte, dass der 32-Jährige zusätzlich 2500 Euro bezahlt.

Dies wiederum war dem Verteidiger zu viel Geld. Denn sein Mandant, der bereits seit geraumer Zeit nicht mehr im Schlüsseldienst tätig sei, verdiene derzeit lediglich sporadisch Geld, lebe vielmehr von seinen Eltern.

Letztlich wurde das Verfahren dann aber doch vorläufig eingestellt. Der 32-Jährige muss insgesamt 2000 Euro bezahlen: 1350 Euro an das eine, 308 Euro an das andere Opfer. Die restlichen 342 Euro fließen an einen Verein. sus

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.