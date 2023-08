Über ein Freiwilliges Soziales Jahr zum Traumberuf Erzieherin

Von: Lisa Fischer

Sie wollte gerne mit kleinen Kindern arbeiten: Derzeit absolviert Emma Bauer (r.) ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kindergarten der Johanniter in der Cerveteristraße. Die stellvertretende Leiterin Julia Beck unterstützt sie. © Peter Weber

Manchmal bedarf es einiger Umwege, um sein Glück zu finden. So auch bei Emma Bauer. Ein Freiwilliges Soziales Jahr führte sie zu ihrem Traumberuf.

Fürstenfeldbruck – Glücklich schätzen kann sich nicht nur Emma Bauer, sondern auch die Kinderkrippe der Johanniter in der Cerveteristraße, die eine neue Fachkraft gefunden hat. Denn die 18-Jährige hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) um ein halbes Jahr verlängert. Im nächsten Jahr wird sie dann eine Ausbildung in der Kindertagesstätte beginnen.

Angefangen hat die Laufbahn der 18-Jährigen mit dem Abschluss an einer Realschule in München. „Danach bin ich auf die Brucker Fachoberschule gegangen, auf den Zweig Sozialwesen“, erzählt Emma Bauer. Ziel sei gewesen, das Fachabitur abzuschließen und am Ende „etwas Soziales zu studieren“. Bald habe sie aber gemerkt, dass das Schulsystem nicht für sie passt.

„Dass ich einmal mit kleinen Kindern arbeiten möchte, habe ich schon lange gewusst“, erzählt Emma Bauer. Bei einem Praktikum im Rahmen der FOS, das sie in dem Hort an der Philipp-Weiß-Grundschule absolviert hat, sei sie gut mit den Erstklässlern klargekommen. Rückhalt hat sie auch in ihrer Familie: Emma Bauers Mutter hat Sozialpädagogik studiert und arbeitet als Kinder- und Jugendtherapeutin, ihre Schwester hat Soziale Arbeit studiert.

Im Gespräch mit einer Freundin sei sie auf die Möglichkeit des Freiwilligen Sozialen Jahrs gekommen. Sofort machte sich die 18-Jährige dran und recherchierte im Internet, wo es in der Umgebung eine Stelle in einer Kinderkrippe gibt.

Ein Treffer landete bei der Kindertageseinrichtung der Johanniter Regionalverband Oberbayern in Fürstenfeldbruck. „Ich habe mich per E-Mail beworben und gefragt, ob sie das FSJ aktuell überhaupt anbieten“, erzählt Bauer. „Kommen Sie vorbei“, lautete die Antwort.

Und es hat geklappt. Seit Mai vergangenen Jahres ist die 18-Jährige Teil des Teams. Dort macht Emma Bauer alles, was die Erzieher auch machen: mit den Kindern basteln, toben, spielen und auch Gespräche mit den Eltern. „Ich werde von allen behandelt wie eine ganz normale Kraft“, sagt die 18-Jährige erfreut.

Ihre Kollegin, die stellvertretende Einrichtungsleiterin Julia Beck, freut sich ebenso über die tatkräftige Unterstützung der FSJlerin. „Sie begleitet bei der Eingewöhnung, gibt Tipps, legt die Kinder mittags schlafen und packt auch bei Organisatorischem beispielsweise für Feste mit an.“ Und: „Wenn man jemanden im FSJ hat, der so toll ist, dann freut man sich umso mehr, wenn derjenige sich entscheidet, eine Fachkraft zu werden“, lobt die Vize-Leiterin.

Denn eigentlich hätte das freiwillige Jahr für Emma Bauer schon im Mai geendet. „Ich wollte nicht gehen. Deshalb habe ich von mir aus verlängert“, sagt die Bruckerin. Das ist bei einem FSJ einmal für sechs Monate möglich.

Und auch im November muss sich Emma Bauer nicht für immer von der Kita an der Cerveteristraße verabschieden: Ab September 2024 beginnt sie im gewohnten Arbeitsumfeld eine Ausbildung zur Erzieherin. Die junge Bruckerin freut sich, dass sie in ihrer beruflichen Zukunft weiter mit Kindern arbeiten wird. „Die Zeit mit den Kleinsten zu verbringen ist super“, schwärmt Emma Bauer. „Man sieht sich manchmal selbst in den Kindern. Und wenn man miterlebt, wie sie sich entwickeln und man Teil ihres Lebens ist, das ist schon toll.“

