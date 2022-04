Ukraine: Dafür werden Spendengelder ausgegeben

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Gemälde der ukrainischen Künstlerin Tanya Pukhnavtseva wurden bei der stillen Mahnwache am Osterbrunnen vor dem Alten Rathaus aufgestellt. © Monika Keck

Die Menschen im Landkreis zeigen sich gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine überaus großzügig. Auf einem Spendenkonto des Landratsamtes sind bisher rund 25 000 Euro eingegangen, teilt die Kreisbehörde mit.

Fürstenfeldbruck – „Die Spendenmittel werden in erster Linie Kindern zugute kommen, die unverhofft nicht nur ihre Heimat, sondern vielfach auch ihre Unbekümmertheit und Freude verloren haben – ganz zu Schweigen von geliebten Familienmitgliedern“, erklärt Landrat Thomas Karmasin. Ein Teil des Geldes soll laut Landratsamt auch der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck zukommen, die schon seit Wochen ankommende Flüchtlinge mit Nahrungsmitteln versorge.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Einen anderen Teil der Spenden will die Behörde für Einzelfälle einsetzen – etwa für Menschen, die neben dem Verlust ihrer Heimat von weiteren Schicksalsschlägen betroffen sind. Außerdem soll Futter für mitgebrachte Haustiere gekauft werden. Dafür sei keinerlei staatliche Hilfe vorgesehen.

Hotline der Arbeitsagentur

Für Geflohene, die in Deutschland arbeiten möchten, hat die Bundesagentur für Arbeit eine Sonder-Hotline eingerichtet. Diese ist unter (09 11) 1 78 79 15 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr erreichbar.

Um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu demonstrieren, kamen am Karfreitag wieder rund 30 Menschen am Stadtbrunnen in Fürstenfeldbruck zu einer Mahnwache zusammen. Dabei wurden auch Bilder der ukrainischen Künstlerin Tanya Pukhnavtseva gezeigt, die diese auf ihrer Flucht gezeichnet hatte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.