Ukraine-Flüchtlinge: Debatte um Unterricht in den Schulen und Unterbringung

Von: Thomas Steinhardt

Ukrainische Flüchtlinge laufen mit ihrem Gepäck über eine Straße. © Marcus Brandt/dpa

Der Landkreis muss sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereiten – auch im Hinblick auf die Schulen.

Fürstenfeldbruck – Das wurde jetzt im Kulturausschuss des Kreistags deutlich, wo im Rahmen der Schulplanung die wichtigsten Fragen zu diesem Thema diskutiert wurden.

Wie können in den Schulen die nötigen Kapazitäten geschaffen werden?

Geflohene Kinder und Jugendliche aus der Ukraine haben drei Monate lang keine Schulpflicht, erklärte ein Sprecher der Kreisverwaltung auf Nachfrage von Rieke Schiele (Grüne). In diesen drei Monaten wolle sich das Kultusministerium auf die Herausforderung vorbereiten. In der Übergangszeit sollten eher außerschulische Konzepte angeboten werden auch mit dem Ziel, Deutsch zu lehren und die Geflüchteten auf den Schulbetrieb vorzubereiten.

Über die Aufnahme von Geflohenen könnten die Schulleiter aber jeweils selbst entscheiden, wobei viele Schulen personell unterbesetzt seien. Daher sei das Ministerium bemüht, Teilzeitkräfte aufzustocken und Pensionäre zurück zu holen. Vielleicht gelinge es auch, beidsprachige Lehrer aus der Ukraine zu akquirieren. Ein Teil des Problems: Niemand weiß bislang, wie viele Kinder und Jugendliche welchen Alters und welchen Bildungsniveaus zu erwarten sind.

Wo liegen die bürokratischen Hürden für Schüler und Lehrer?

Kreisrätin Bettina Betz (CSU), die in München das Schulamt leitet, berichtete von der Möglichkeit, Kinder und Jugendliche gastweise am Schulunterricht teilhaben zu lassen. Allerdings gebe es durchaus Hürden, etwa den zu erbringenden Masernschutznachweis. Lehrer aus der Ukraine bräuchten außerdem ein erweitertes Führungszeugnis. Man müsse das Thema behutsam angehen, sagte Betz.

Sophie Schuhmacher (Grüne) schlug vor, bei der Personalsuche Studierende zu berücksichtigen, gerade etwa Studenten, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten könnten. Viele Studenten wollten etwas tun, berichtete Schuhmacher aus eigener Erfahrung. Schulreferent Christian Stangl (Grüne) glaubte, dass man auch Lehrer, die kein Deutsch, aber Ukrainisch sprechen, heranziehen könnte.

Die Erfahrung zeige, dass (deutschsprachige) Lehrer bei der Organisation sehr flexibel sein könnten. Die große Anzahl der zu erwartenden Kinder und Jugendlichen machten die Unterbringung im Unterricht freilich wirklich zu einem großen Problem, meinte Christian Stangl.

Welche Vorbildung bringen die Kinder aus der Ukraine mit?

Kreisrat Andreas Lohde (CSU), selbst massiv in der Ukraine-Hilfe aktiv, berichtete von einem hohen Bildungsniveau vieler Geflüchteter, dem man Rechnung tragen müsse. Er warnte davor, Ankommenden Chancen zu nehmen, wenn sie in den für sie nicht geeigneten Schultypus aufgenommen würden. Kurz: Gymnasium statt Mittelschule.

Bettina Betz bestätigte das. Die Geflohenen würden sicher nicht nur in Grund- und Mittelschulen zu unterrichten sein. Sie erinnerte aber auch daran, dass es nicht nur ukrainische Flüchtlinge gebe und warnte vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. „Wir müssen alles im Blick behalten und dürfen vor lauter Euphorie die anderen Flüchtlinge nicht vergessen.“

Sind Traglufthallen eine Option zur Unterbringung von Familien und anderen Flüchtlingen?

Außerdem wurde das Thema der Unterbringung generell angesprochen. Rieke Schiele geht davon aus, dass viele Turnhallen mit Geflüchteten belegt werden müssen und Sportmöglichkeiten daher eingestampft würden. Auch wenn sie früher immer dagegen gewettert habe, müsse man daher vielleicht doch wieder über Traglufthallen als Unterbringungsmöglichkeiten nachdenken, sagte Schiele. Denn es werde nicht gelingen, alle Geflohenen privat unterzubringen.

Der Idee der Traglufthalle trat ein Sprecher der Kreisverwaltung aber entschieden entgegen. Er erinnerte an die Traglufthalle, die interimsmäßig in Puchheim für den Sportunterricht aufgestellt wurde. Die Kosten seien irrsinnig hoch, der Lärm in den Hallen beträchtlich, so dass sie teils überhaupt nicht genutzt würden. Die Halle in Puchheim habe sich überhaupt nicht rentiert. „Wir sind froh, wenn sie im Mai wieder abgebaut wird.“ Schiele indes forderte: Es muss Alternativen zu Turnhallen geben. Antwort der Verwaltung: Das wird schwierig.

Tatsächlich werden die Budriohalle in Eichenau, das KJR-Haus in Gelbenholzen und das Sportzentrum in Adelshofen als Unterkünfte hergerichtet. Das Ankunftszentrum in Maisach ist in Betrieb.

