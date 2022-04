Als Überbrückung gedacht

Großer Ansturm auf Lebensmittel und Kleidung: Flüchtlingshilfe am Limit

Von: Ingrid Zeilinger

An der Essensausgabe geht an jedem Ausgabetag rund eine halbe Tonne Lebensmittel über den Tisch. © Weber

Seit Wochen ist das ehemalige Modehaus Kohl in Fürstenfeldbruck Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge. Sie können dort Lebensmittel, Kleidung und Gebrauchsartikel holen. Der Ansturm ist groß.

Fürstenfeldbruck – Die ehrenamtlichen Helfer sind zunehmend erschöpft. Damit die Geflüchteten weiter versorgt werden können, wird nun umorganisiert.

Am Eingang zum Modehaus steht eine Schlange. Gruppenweise lässt der Sicherheitsdienst die Geflüchteten ein. Drinnen empfangen sie die Helfer der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck an der Lebensmittelausgabe, die von ihnen koordiniert wird. In den Regalen liegen Kartoffelbrei, Müsliriegel, Instantsuppen, Marmelade, abgepacktes Brot und mehr. Gerade liefert wieder ein Helfer Kisten mit Äpfeln, Karotten und Lauch an.

Halbe Tonne am Tag

180 bis 200 Abholer kommen im Schnitt am Tag. Rund eine halbe Tonne Lebensmitteln packen die Helfer täglich in Taschen: 130 Liter Milch, 125 Kilo Kartoffeln, je 80 Kilo Mehl und Zucker. „Wir sind alle am Anschlag mit unseren Helfern“, sagt Katrin Rizzi, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung. Oft bildet sich schon vor der Öffnung um 13 Uhr eine Schlange von Abholern. Die wartenden Menschen stören teils die Besitzer der benachbarten Geschäfte. „Wir versuchen, die Leute so zu platzieren, dass sie nicht auf dem Gehweg stehen“, erklärt Katrin Rizzi. Inzwischen sei es besser geworden. „Man merkt, dass mehr Leute Geld bekommen.“



Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt

Um den ersten Ansturm zu bewältigen, ist die erste Schicht mit drei Helfern besetzt. Auch einige Ukrainer arbeiten mit. Ein Dolmetscher vermittelt bei Verständigungsproblemen. Gesprächsbedarf besteht immer wieder: Denn inzwischen hat sich über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus herumgesprochen, dass es in Fürstenfeldbruck Nahrungsmittel gibt. Daher kommen Menschen aus München und dem Umland. Sie sind frustriert, wenn sie mit wenig wieder gehen müssen. „Wir können nicht die Menschen aus den anderen Landkreisen mitversorgen“, sagt Rizzi. Auch wenn man es gerne würde.

Als Überbrückung gedacht

Denn die Lebensmittelausgabe ist als Überbrückung für Geflüchtete im Landkreis gedacht: Einmal am Tag können diese etwas mitnehmen – bis sie von der Ausländerbehörde Geld bekommen. Die Lebensmittel kauft die Bürgerstiftung teils aus Geldspenden zu – denn die Sachspenden reichen bei weitem nicht aus. Damit sich Menschen nicht zweimal anstellen, wurde ein Papierausweis mit Stempeln eingeführt.

Nach der Lebensmittelausgabe geht es weiter in die Kleiderkammer. Jacken, Hosen, Hemden hängen an Kleiderständern und liegen in Regalen. Es gibt Schuhe, Babykleidung, etwas Spielzeug, Kinderwagen und sogar Rollatoren. In Umkleidekabinen können die Menschen anprobieren. Koffer stehen für den Transport bereit. Taschen und Rucksäcke werden knapp. Rund 50 Menschen decken sich pro Tag im ehemaligen Modehaus ein. „Es hamstert keiner“, berichtet Florian Weber vom Verein „Brucker helfen der Ukraine“, der die Kleiderkammer betreut.

Große Spendenbereitschaft

Ein Kernteam von 50 Helfern plus weitere 100 stemmen die Ausgabe an derzeit sechs Tagen in der Woche – sonntags ist neuerdings zu. „Es gibt durchgehend Arbeit“, erzählt Herbert Schatz. Er ist drei Tage pro Woche im Verteilzentrum. Der Durchlauf an Kleidung sei enorm. „Man kommt kaum mit dem Einräumen hinterher, da ist es schon wieder weg.“ Die Spendenbereitschaft sei nach wie vor hoch, sagt Weber. Gehe etwas aus, informiert der Verein auf seiner Internetseite https://brucker-helfen-der-ukraine.de. Wer etwas bringen möchte, sollte erst dort nachschauen, ob die Dinge wirklich gebraucht werden.

Zweiter Tag bei Tafeln

Bis Ende August bleibt die Kleiderkammer im ehemaligen Modehaus. Die Bürgerstiftung dagegen gibt am Freitag zum letzten Mal Essen aus. „Wir müssen einen Schnitt machen“, sagt Katrin Rizzi. Derzeit überlege man noch, wie man die nachgekommenen Menschen in der Übergangsphase versorgt. Das solle dann aber über die Tafeln geschehen.

Sobald die Flüchtlinge Geld erhalten, werden sie zu normalen Tafelkunden. Um die vielen Neukunden versorgen zu können, führen fast alle Tafeln einen zweiten Ausgabetag ein: Maisach öffnet künftig Dienstag und Freitag, Bruck Donnerstag und Samstag und Puchheim Donnerstag und Freitag. Die Olchinger Tafel versucht eine verlängerte Dienstagsausgabe.

Um den Bedarf abzudecken, erbitte man bei Märkten mehr Spenden, erklärt Katrin Rizzi. Doch der Vorrat dort ist endlich. Man sei weiter auf Sachspenden angewiesen. Denn zukaufen dürfen die Tafeln rein rechtlich nicht. Noch dringender als Brot, Nudeln und Kaffee werden jedoch weitere Helfer, gebraucht. Denen die bereits mit anpacken sind Weber und Rizzi sehr dankbar. „Viele leisten großartige Hilfe.“

