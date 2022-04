Über 500 Helfer Tag und Nacht im Einsatz für Kriegsflüchtlinge

Mitten in der Nacht kam ein Bus mit Geflüchteten in Moorenweis an. © FFW

Ohne Freiwillige von Feuerwehr, THW und anderen Organisationen wäre die Versorgung der Geflohenen unmöglich.

Landkreis – Der Zustrom von Geflohenen aus der Ukraine stellt den Landkreis vor große Herausforderungen. Mit vereinten Kräften arbeiten Landratsamt und verschiedene Hilfsorganisationen an der Unterbringung von Flüchtlingen. Helfer von Feuerwehr, THW, Maltesern oder dem Roten Kreuz sind teilweise bis spät in die Nacht damit beschäftigt, Unterkünfte für die Ankunft von Geflüchteten herzurichten.

In der Umkleide im Polariom haben die Helfer ein Kinderspielzimmer eingerichtet. © FFW

So organisierte etwa das Rote Kreuz neben der Verpflegung und Betreuung an den Unterkünften in Maisach, Adelshofen und Moorenweis auch die Beplanung der Unterbringung in der Turnhalle des Viscardi-Gymnasiums in Fürstenfeldbruck und dem Germeringer Polarium. Das Technische Hilfswerk installierte in Eichenau sowie im Viscardi-Gymnasium Container und Zelte mit Wasseranschlüssen für Waschmaschinen und Duschen. Die Feuerwehren übernahmen den Aufbau der Bodenbeläge und Betten im Polarium sowie die Ausstattung der Unterkünfte in Adelshofen, Eichenau und Fürstenfeldbruck. Die Malteser und Johanniter kümmerten sich bereits seit Eintreffen der ersten Flüchtlinge um deren Versorgung und Betreuung in der Turnhalle in Eichenau.

Ankunft in der Nacht

Wie sehr die Situation die Helfer fordert, zeigte sich vor rund einer Woche in Moorenweis. Dort kamen mitten in der Nacht rund 40 Geflüchtete aus Kiew an. Unter ihnen waren auch Kinder mit Behinderung. Für sie war im Vorfeld ein ehemaliges Hotel vorbereitet worden. Und natürlich nahmen Helfer die Ankömmlinge in Empfang – um 3 Uhr nachts.

Auch die gesundheitliche Versorgung musste sichergestellt werden. Sichtung und Erstuntersuchung übernimmt das Team des Impfzentrums unter der Leitung von Dr. Matthias Skrzypczak. Insgesamt waren nach Angaben der Kreisbrandinspektion in den vergangenen zwei Wochen mehr als 520 Helfer im Einsatz.

Federführend auf Seiten der Behörden ist das Ausländeramt im Landratsamt. Es akquiriert die längerfristig angelegten Unterkünfte, bereitet diese für einen Bezug vor, organisiert die Verteilung und Belegung der Flüchtlinge und kümmert sich um die weitere Betreuung der staatlichen Unterkünfte. Außerdem registriert das Ausländeramt die Flüchtlinge und kümmert sich um die Auszahlung von Hilfen.

Kreisbrandrat Christoph Gasteiger, der die ersten Tage als örtlicher Einsatzleiter den Krisenstab leiten durfte, zieht eine erste Zwischenbilanz: „Es ging von Beginn an darum, Struktur in die Sichtung und Ertüchtigung der Unterkünfte zu bringen“, erklärt der Feuerwehr-Chef. So seien einige Objekte besonders geeignet da sie beispielsweise über Duschen und Nebenräume für Verpflegung und Entsorgung verfügen. Andere angebotene Häuser hätten sich hingegen als vollkommen ungeeignet herausgestellt.

