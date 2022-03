In 15 Minuten alles gepackt: Dramatische Flucht aus der Ukraine nach Bruck

Von: Lisa Fischer

Endlich angekommen (v.l.): Olena Perski holte Neffe Mark, Nichte Mira und Schwester Inna nach Bruck. Untergekommen sind sie bei Martina Walz. © Fischer

Tagelange Flucht mit ihren Kindern, der Vater muss in der Heimat bleiben, um zu kämpfen: Das Schicksal von Inna Yakovenko kann derzeit exemplarisch stehen für das so vieler Ukrainerinnen, die alles zurücklassen mussten. Immerhin gab es für die 35-Jährige bei ihrer Ankunft in Fürstenfeldbruck ein kleines Happy End.

Fürstenfeldbruck – Olena Perski ist seit fast zwei Wochen wie gelähmt. Seit zehn Jahren lebt die Ukrainerin in Fürstenfeldbruck – jetzt herrscht in ihrer Heimat Krieg. Ihre Schwester Inna war seit dem 25. Februar auf der Flucht, mit dem Auto unterwegs. Elf Tage bangen und warten, dann konnte Olena Perski ihre Schwester Inna Yakovenko endlich wieder in die Arme schließen.

Zusammen mit ihrem Sohn Mark (14), der Tochter Mira (4) und Katze Kosmos floh die 35-Jährige vor dem Krieg und verließ ihre Heimat Boryspil, eine Stadt nahe Kiew. Der Mann musste in der Ukraine bleiben. „Er arbeitet auf einem Schiff im Süden“, sagt die 41-jährige Olena Perski. Wegen des Krieges darf er aktuell das Land nicht verlassen.

„Es war die schwierigste Entscheidung, alles zu verlassen und von zuhause wegzugehen“, sagt Inna Yakovenko. Am Morgen des 25. Februar beschlossen ihre Freunde in den Westen der Ukraine zu den Eltern zu fahren. „Sie riefen mich an.“ In 15 Minuten war sie abfahrbereit. „Dann begann die höllischste Reise meines Lebens.“

Für die Kinder

Ein paar Tage blieb die 35-Jährige mit ihren Kindern und der Katze bei den Freunden in der West-Ukraine. Dann fuhr sie weiter, Richtung Deutschland, in Richtung ihrer älteren Schwester. Rund 2000 Kilometer Fahrt auf der die junge Mutter stark sein musste, für sich und die Kinder.

Nach einer Woche auf der Flucht gelang es ihr, das Heimatland zu verlassen. „16 Stunden lang stand sie an der Grenze zu Moldawien“, berichtet die Schwester Olena Perski. Dann konnte Inna Yakovenko mit Kindern und Katze endlich aus dem Land fliehen, in dem Krieg herrscht. Die weitere 1800 Kilometer lange Fahrt ging etappenweise durch Rumänien, Ungarn und Österreich nach Deutschland – bis nach Fürstenfeldbruck.

Wohnung gefunden

In Bayern angekommen, hatte Inna Yakovenko ein Glück, das nicht alle ihre Landsleute haben: Ihre Schwester hatte schon eine Unterkunft für sie gesucht und gefunden. Über das Soziale Netzwerk Facebook hatte sie einen Aufruf gestartet. Innerhalb von fünf Stunden meldete sich Martina Walz, die zufällig unweit von Olena Perski und ihrer Familie wohnt. Sie stellt ein 30 Quadratmeter großes Zimmer mit Bett, Tisch und Stühlen zur Verfügung. Bislang wohnte ein Pole zur Untermiete. „Der ist aber wegen der angespannten Situation kurz vor Kriegsbeginn in seine Heimat zurück“, sagt Walz.

Weiter Kontakt in die Heimat

Eine Kochzeile, Küchenoberschränke, Kommode und einen Kleiderschrank holte die 55-Jährige noch dazu. Auch einen gebrauchten Kühlschrank organisierte die Bruckerin auf eigene Faust und befüllte ihn mit Obst, gemüse, Wurst, Käse und anderen Lebensmitteln. „Damit die Familie in Ruhe erst einmal ankommen konnte.“

Währenddessen hielt und hält Olena Perski weiterhin Kontakt in ihre Heimat. Freundinnen seien dort in Kellern untergebracht, um vor Angriffen geschützt zu sein. „Dort ist es kalt. Einige sind inzwischen erkältet“, sagt die 41-Jährige. Auch mit ihren Eltern telefoniert und schreibt sie, so gut es geht.

„Ich bin auf der Krim geboren, die damals noch zur UdSSR gehörte“, sagt die 41-Jährige. Ihre Eltern leben heute noch dort. „Ich mache mir große Sorgen. Sie können nicht hierher kommen“, sagt Olena Perski. Weder Flug noch sonst ein Weg führe zu der Tochter nach Fürstenfeldbruck. „Mein Vater denkt, dass wir uns nicht mehr sehen werden“, fügt sie mit leiser Stimmer hinzu.

