Ukraine: Immer mehr Solidaritätsaktionen im Landkreis Fürstenfeldbruck

Von: Kathrin Böhmer, Tobias Gehre

Andreas Lohde vom Edigna-Verein in Puch (M.) erhielt bereits Spenden, die nicht mehr auf einen Transport passten. Am heutigen Mittwoch werden weiter Spenden angenommen. © Privat

Gebete, Konzerte, Spenden und Protest: Im Landkreis Fürstenfeldbruck ist die Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine gigantisch.

Landkreis – Im ganzen Landkreis werden Menschen aktiv, um den Menschen in dem osteuropäischen Land irgendwie zu helfen. Um die Geschehnisse verarbeiten zu können und um ihre Ablehnung des Krieges auszudrücken treffen sich Bürger zu Mahnwachen und Demonstrationen. Auch viele Kommunen und der Landkreis selbst werden tätig.

„Angesichts des brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieges, der vom russischen Staatspräsidenten Putin mutwillig vom Zaun gebrochen wurde, und in der Hoffnung auf Frieden, erklärt die Stadt Fürstenfeldbruck zusammen mit allen im Stadtrat vertretenen Parteien ihre uneingeschränkte Solidarität mit den Menschen in der Ukraine“, heißt es aus dem Brucker Rathaus. Die Verwaltung berichtet, dass kurzfristig rund 45 Plätze für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden könnten. Die Stadt bittet Bürger, die private Unterbringungsmöglichkeiten haben, sich zu melden. Ansprechpartnerin ist Doreen Höltl. Sie ist unter Telefon (0 81 41) 2 81 30 10 zu erreichen.

Auch Germering will helfen. Zur Unterstützung von Geflüchteten hat die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet. Die IBAN lautet DE53 7001 0080 0055 6298 05. Gespendet werden kann auch auf ein Konto des Landkreises – IBAN DE89 7005 3070 0008 0017 11. Der Verwendungszweck lautet jeweils Ukraine.

Um den Menschen Gelegenheit zu geben, die Geschehnisse in der Ukraine besser zu verarbeiten, laden zahlreiche Pfarreien zu Friedensgebeten ein. In der evangelischen Erlöserkirche in Fürstenfeldbruck findet am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr ein Abendgebet für Frieden statt. Täglich von 9 bis 18 Uhr können Gläubige zudem Kerzen entzünden und ihre Gedanken auf Karten schreiben. Am kommenden Freitag gibt es zudem in der Kirche St. Peter und Paul um 19 Uhr ein Friedensgebet. Außerdem finden in Olching täglich Mahnwachen statt. So lange der Krieg in der Ukraine dauert, können sich Menschen von 19 bis 19.30 Uhr auf dem Nöscherplatz treffen. Am kommenden Samstag lädt die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Germering um 12 Uhr zum Friedensgebet.

Ein Benefizkonzert für die Ukraine findet am Samstag um 20 Uhr im Central Café in Fürstenfeldbruck statt. Um 20 Uhr spielt das „Wirtrio“. Es wird um Spenden gebeten.

Eine Spendenaktion hat das Zentrum für Gesundheit Dombo in Maisach gestartet. Dort können vorerst ab 11 Uhr Dinge wie Rucksäcke, Verbandsmaterial, Babynahrung oder Desinfektionstücher abgegeben werden. Eine genaue Auflistung findet sich auf der Facebookseite des Zentrums.

Bayerisches Rotes Kreuz: Geldspenden bevorzugt

Sachspenden hält das BRK allerdings nicht mehr für sinnvoll. Deshalb gab es bei der Ortsgruppe Eichenau etwas Aufregung. Die Mitglieder durften nicht an einer Spendenaktion teilnehmen. „Es gibt einfach den dringenden Appell, bitte keine Sachspenden zu tätigen“, erklärt Sprecher Sohrab Taheri-Sohi. Die Zufahrt in die Ukraine sei eingeschränkt, es gebe auch keine Lagerkapazitäten. Es sei toll, dass so viele Menschen helfen. Aber erst jüngst habe die Flutkatastrophe verdeutlicht, dass viele Privatinitiativen im schlimmsten Fall die Infrastruktur vor Ort stören können. Besser sei es, Geld zu spenden.

