Katastrophenschutz ist jetzt in der Flüchtlingshilfe aktiv

Von: Tobias Gehre

Behalten den Überblick: Josef Wagner (l.) von den Maltesern und Kreisbrandmeister Florian Rusche. © Kreisbrandinspektion

Die immer weiter steigende Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bringt den Landkreis an seine Grenzen. Deshalb hat Landrat Thomas Karmasin die Katastrophenschutz-Einsatzleitung in Dienst gestellt.

Landkreis – Sie besteht aus einem so genannten Örtlichen Einsatzleiter (ÖEL) und einem dazu gehörigen Krisenstab. Die Aufgabe des ÖEL teilen sich im wöchentlichen Wechsel erfahrene Führungskräfte von Feuerwehr, Bayerischem Roten Kreuz, Technischem Hilfswerk und Malteser Hilfsdienst.

Eine der Hauptaufgaben ist die Vorbereitung der Unterbringung von Flüchtlingen. Momentan werden rund zehn Gebäude geprüft, teilt die Kreisbrandinspektion mit. Die Aufgaben reichen von der Sichtung geeigneter Objekte über die Prüfung, welche Infrastruktur noch nötig ist, und erstrecken sich bis zur Inbetriebnahme der Einrichtung. Für die ersten Tage soll auch die Betreuung der Bewohner sichergestellt werden, bis sich die Prozesse vor Ort entsprechend eingespielt haben.

Dabei greift der Krisenstab auf alle Hilfsorganisationen im Landkreis sowie auf das Technische Hilfswerk, die Feuerwehren und die Polizei zurück. Das Material wird aus dem Notfall-Lager des Landkreises in Eichenau bereitgestellt. Die Mitarbeiter des Stabes rekrutieren sich aus Fachberatern der Hilfsorganisationen, der Kreisbrandinspektion sowie der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL). Aktuell bereitetet sich der Kreis auf die Unterbringung von rund 200 Personen pro Woche vor, teilt die Kreisbrandinspektion mit.

Kriminelle Bedrohung für Frauen

Das Landratsamt weist im Zusammenhang mit der Ankunft der vielen Flüchtlinge zudem auf eine mögliche kriminelle Bedrohung hin. Besonders Frauen und Mädchen seien von Menschenhändlern bedroht. Um die Betroffenen auf die potenzielle Gefahr aufmerksam zu machen, hat die Gleichstellungsstelle des Landkreises großflächig Flyer der Fachberatung Jadwiga in Unterkünften und an Ehrenamtliche verteilt.

Die Handzettel weisen auf Ukrainisch und Englisch auf einfache Sicherheitsvorkehrungen hin. Die Informationen sind auch online unter www.jadwiga-online.de/sicherheitsinformationen verfügbar.

