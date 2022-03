Folgen des Ukraine-Kriegs: Treibstoff-Krise schlägt schon voll durch

Von: Tobias Gehre

Viele Beschwerden bekommt Tankstellenbetreiber Uwe Möderl derzeit zu hören. © Gehre (Archiv)

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat dramatische Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Benzin und Diesel sind teuer wie nie.

Fürstenfeldbruck – Unternehmen, die auf fossile Treibstoffe angewiesen sind, erwischt die Preisexplosion mit voller Wucht. Viele fordern Gegenmaßnahmen von der Politik.

Noch nie gesehen

Solche Zahlen hat Uwe Möderl an der Preistafel seiner Tankstelle in Maisach noch nie gesehen. Mehr als zwei Euro pro Liter kosteten Benzin und Diesel am Dienstag. Einfluss auf die Preise hat Möderl nicht. Die kommen von der Zentrale. „Aber wir sind für viele natürlich schuld“, sagt der Tankstellenbetreiber. Rund 500 der etwa 600 Kunden am Tag würden sich über die derzeit hohen Spritpreise beklagen.

Der Tankstellen-Chef schätzt, dass momentan etwa 15 Prozent weniger Kraftstoff gekauft werde, weil er vielen Menschen einfach zu teuer sei. Das zu ändern, liege in der Hand des Staats. Möderl fordert, Steuern zu senken, um die hohen Preise abzufedern. Dass das tatsächlich passiert, glaubt Möderl nicht.

Bus-Firmen trifft es hart

Einer, den es derzeit besonders hart trifft, ist Wolfgang Riedlinger. Der Geschäftsführer der Firma Busverkehr Südbayern, die auch zahlreiche Linien im Landkreis bedient, braucht für seine 61 Busse rund 1,7 Millionen Liter Diesel im Jahr. Auch er sieht die Zukunft seines Unternehmens und sogar der ganzen Branche bedroht – sollte die Politik nicht einschreiten. Ohne Unterstützung würden in ein bis zwei Monaten die ersten Busse still stehen. Riedlinger sieht zum einen die „große“ Politik in der Pflicht – etwa um die Mineralölsteuer zu reduzieren. Vor Ort müssten der MVV und der Landkreis, in deren Auftrag die Busse unterwegs sind, einschreiten. Sonst sei der Öffentliche Nahverkehr in Gefahr. „Momentan ist es ein schmaler Grat zwischen Betriebsfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit.“ Er sei aber optimistisch, nicht im Regen stehen gelassen zu werden.

Ganz so zuversichtlich ist Thomas Vilgertshofer vom gleichnamigen Bauunternehmen in Alling nicht. Ihm bereitet die Kombination aus Materialknappheit und hohen Spritkosten Kopfzerbrechen. Der Allinger, der auch Obermeister der Bauinnung im Landkreis ist, macht sich vor allem Sorgen um den Transport. Beton, Bauholz oder zum Beispiel Fliesen aus Italien müssten per Lkw herangekarrt werden.

An die Kunden könne ein Bauunternehmen die gestiegenen Kosten nicht einfach weitergeben. Verträge würden oft Monate vor den Arbeiten gemacht – mit den zu diesem Zeitpunkt kalkulierten Kosten.

Sprit sparen beim Bauhof?

Sprit sparen ist in diesen Zeiten das Gebot der Stunde. In vielen Bereichen ist das jedoch kaum möglich. Am Germeringer Bauhof etwa sind die orangefarbenen Gefährte auf den fossilen Treibstoff angewiesen. „Wir müssen ja unsere Arbeit machen“, sagt der stellvertretende Leiter Michael Seeholzer. Für die Fahrzeuge hat der Bauhof einen 20 000-Liter-Tank. Der wurde noch vor dem Krieg aufgefüllt. Ein Lichtblick ist aus Seeholzers Sicht der milde Winter. Bei Schnee und Frost müssten der Winterdienst öfter ausrücken – und würde einiges mehr an Sprit verbrauchen.

Das Elektro-Taxi

Die Kosten für Benzin und Diesel würden jetzt auch Florian Drechsler mit voller Wucht treffen. Doch der Taxiunternehmer aus dem Brucker Stadtteil Aich hat sich vergangenes Jahr ein Elektro-Auto zugelegt. Das wird praktischerweise mit Solarstrom von seinem Dach betrieben. Beim Blick auf die Preistafeln der Tankstellen ist er um diese Entscheidung mehr als froh. „Anfangs kamen ein paar blöde Sprüche von Kollegen – vor allem, was die Reichweite angeht“, sagt Drechsler. Jetzt kämen keine solchen Sprüche mehr.

