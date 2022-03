Sorgen um Lebensmittel-Engpässe: Bauern könnten Ernährung sicherstellen - und fordern Umdenken

Von: Andreas Daschner

Beim Pressegespräch: (v.l.) Anton Schmölzl, Margit Schmölzl (stv. Kreisbäurin), Marie-Theres Janka (BBV-Geschäftsführerin), Josef Wörle, Georg Huber, Willibald Huber und Karin Sepp (Kreisbäurin). © Daschner

Steigende Energiepreise, kein Speiseöl mehr im Supermarkt: Viele Menschen machen sich seit Kriegsausbruch in der Ukraine Gedanken um ihre Versorgung. Die Landwirte im Landkreis sagen, sie könnten diese locker sicherstellen – wenn man sie lässt.

Landkreis – Bayerns Bauern können und wollen produzieren. „Wir brauchen aber die Rahmenbedingungen dazu“, sagte Georg Huber, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) gestern gegenüber der Presse. Er richtet sich damit auch an die Verbraucher („Die Wertschätzung für Essen ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen“), insbesondere aber an die Politik.

„In den letzten Jahrzehnten ist die Landwirtschaft deutschlandweit in die Extensivierung getrieben worden“, sagt Huber. Das heißt, dass die Produktion in erster Linie durch staatliche Förderungen verringert wurde. „Einen Teil der Rechnung bekommen wir jetzt durch den Krieg in der Ukraine präsentiert“, so der Bauernobmann. In etlichen Bereichen könne die Versorgung aktuell nicht durch inländische Produktion sichergestellt werden.

Landwirte in Bayern lägen sowohl klimatisch als auch in Sachen Umweltbedingungen in einer absoluten Gunstlage. „Allerdings stehen wir in großer Konkurrenz zu Infrastruktur- und Baumaßnahmen sowie zu erneuerbaren Energien.“ Die Agrarreform 2023 sieht vor, dass jährlich vier Prozent der Anbauflächen stillgelegt werden. „Und das in einer Zeit, in der einer der größten Getreidelieferanten in Europa sich in einem Krieg befindet“, sagt Willibald Huber, Vertreter der Nebenerwerbslandwirte.

Der Ausbau von Freiflächen-Photovoltaik trifft die Landwirte meistens sogar doppelt, weil für die Anlagen auch noch Ausgleichsflächen geschaffen werden müssen. „Eigentlich sollte eine solche Anlage schon eine Ausgleichsfläche sein, da ökologisch Strom erzeugt wird“, sagt Georg Huber. Dass dafür oft beste landwirtschaftliche Flächen zu Ausgleichsflächen umgewandelt würden, sei ein Wahnsinn.

Im Bausektor müsse ebenfalls zur Schonung landwirtschaftlicher Flächen ein Umdenken erfolgen. Es müsse mehr in die Höhe gebaut werden. Georg Huber bezeichnet den Flächenverbrauch auf Kosten der Landwirtschaft als totalen Irrsinn: „Diese Flächen sind für die Ernährung der Menschen verloren.“ Das Ausmaß des Flächenverbrauchs macht Matthias Heitmayr vom BBV-Vorstand an folgender Zahl deutlich: „Zwischen 1988 und 2020 wurden in Oberbayern 64 000 Hektar aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen.“ Das entspräche der kompletten landwirtschaftlichen Fläche der Kreise Dachau und Miesbach.

Bei der Energieversorgung muss nach Georg Hubers Ansicht mehr auf Biogasanlagen gesetzt werden. „Diese könnten sofort 25 Prozent mehr Energie liefern.“ Allerdings sei die Einspeisung durch die Politik gedeckelt. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ist sich Heitmayr sicher: „Wir werden die Ernährung in Deutschland gut schaffen.“ Allerdings stimmt der BBV-Vertreter die Menschen auf höhere Preise ein.

Aussagen, dass sich die Landwirte daran gesundstoßen würden, tritt Georg Huber indessen entschieden entgegen. „Unsere Kosten sind auch stark gestiegen.“ Alleine Düngemittel sind laut dem stellvertretenden Kreisobmann Josef Wörle um 300 bis 400 Prozent teurer geworden. „Und die Dieselkosten schlagen voll auf uns durch“, ergänzt Bauernobmann Georg Huber.

