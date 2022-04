Ukraine-Krieg: Viele Flüchtlinge privat untergebracht

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Geflüchtete aus der Ukraine kommen verstärkt in Deutschland an. Nicht alles ist dabei schon bis ins Detail geregelt – der Schulbesuch der Kinder etwa. © dpa

Der Krieg in der Ukraine hat weitreichende Auswirkungen. Viele Brucker helfen, gleichzeitig kommen viele Flüchtlinge in die Region.

Russland hat die Ukraine angegriffen

In Bruck herrscht große Hilfsbereitschaft

In der Region werden Flüchtlinge aufgenommen

5. April: Beim Landratsamt haben sich mittlerweile 1548 ukrainische Flüchtlinge online selbst registriert. 424 Flüchtlinge hat die Behörde selbst aufgenommen. Insgesamt sind dem Landratsamt also 1948 ukrainische Flüchtlinge bekannt. In der Unterkunft am Fliegerhorst leben derzeit 350 Flüchtlinge aus der Ukraine. Privat untergekommen sind 1524 Geflohene, in den dezentralen Häuser befinden sich rund 400 (Adelshofen: 63, Eichenau: 82; Gelbenholzen: 37, Fürstenfeldbruck: 38, Maisach: 38, Moorenweis 40, Olching: 60, weitere in kleineren Unterkünften). Viele Ukrainer wollen Deutsch lernen, wie ein Besuch in einem Kurs zeigt. In Olching wurde die Kleiderkammer reaktiviert.

4. April: 1.524 Flüchtlinge haben die sich bislang per Online-Formular selbst beim Landratsamt gemeldet. 424 Flüchtlinge hat die Behörde untergebracht und deshalb direkt registriert. Insgesamt sind dem Landratsamt also 1.948 Flüchtlinge bekannt. Nicht miteinbezogen ist hier der Fliegerhorst. Die Unterbringung der Menschen ist wie folgt aufgeteilt. Private Unterkünfte: 1.524 Personen. Dezentrale Unterkünfte: Derzeit 362 Personen in Adelshofen, Gelbenholzen, Olching, Maisach, Moorenweis und weiteren kleineren Unterkünften. Darüber hinaus sind derzeit im Fliegerhorst 413 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Rund 40 Menschen sind am Montagvormittag in Moorenweis im Gasthof „Alte Post“ einquartiert worden. Für die kommenden Tage rechnet das Landratsamt mit der Ankunft von circa 100 Geflüchteten, die in der Turnhalle des Viscardi-Gymnasiums untergebracht werden sollen. Die Zeit zwischen Antragseingang im Landratsamt und Auszahlung von Leistungen beträgt derzeit circa 10 Kalendertage.

1. April: Mittlerweile haben sich 1449 Ukraine-Flüchtlinge online beim Landratsamt registriert. 374 Flüchtlinge hat die Kreisbehörde bei der Unterbringung selbst aufgenommen. Insgesamt sind dem Landratsamt damit 1823 Ukraine-Flüchtlinge bekannt, wobei hier die 449 Geflohenen nicht eingerechnet sind, die derzeit im Ankerzentrum am Fliegerhorst untergebracht sind. Privat untergebracht sind 1449 Personen, dezentral 312 (unter anderem in Eichenau, Adelshofen, Gelbenholzen, Olching, Maisach, aber auch in kleineren Unterkünften). Für Anfang nächster Woche rechnet man in der Kreisbehörde mit der Ankunft von circa 100 weiteren Flüchtlingen, die in der Turnhalle des Brucker Viscardi-Gymnasiums untergebracht werden sollen. Die für diese Woche dort geplante Unterbringung habe anders gelöst werden können. Als geeignet habe sich auch die Turnhalle am Brucker Rasso-Gymnasium erwiesen. Ob und wann sie gebracht wird, sei aber offen, sagte eine Sprecherin. Im Visier hat das Landratsamt auch das Hotel Post in Moorenweis. Noch sei dieses aber nicht bezugsfertig.

31. März: 1433 Ukrainer haben sich inzwischen beim Landratsamt registriert. Die Behörde selbst hat 374 geflüchtete Ukrainer offiziell aufgenommen. In privaten Unterkünften leben 1433 Ukrainer, in den dezentralen des Landkreises 280. In der Dependance am Fliegerhorst sind 458 geflüchtete Personen aus der Ukraine untergebracht. Damit befinden sich über 2100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis. Der Dirigent der Stadtkapelle in Bruck hat Geflohene bei sich aufgenommen und berichtet, wie das Zusammenleben klappt. Außerdem schildert ein Flüchtlingshelfer seine Erfahrungen.

30. März: 1388 Ukrainer haben sich bislang per Online-Formular beim Brucker Landratsamt registriert. Sie leben in privaten Unterkünften. Die Zahl der von der Kreisbehörde selbst erfassten Flüchtlinge ist gegenüber dem Vortag gleich geblieben. Allerdings werden im Laufe des Tages an die 100 Geflüchtete erwartet, die in der Viscardi-Turnhalle in Bruck unterkommen sollen. 235 Ukrainer leben in dezentralen Unterkünften, 407 in der Dependance des Ankerzentrums.

29. März: In Germering wird die Eishalle für die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen vorbereitet. Das bestätigte eine Sprecherin des Landratsamts. Die Heizung des Polarioms werde auf Raumtemperatur umgestellt. Außerdem müsse ein Boden verlegt werden. Dann werden Feldbetten aufgestellt. Das alles werde einige Tage dauern, sagte die Sprecherin. Man hofft, in der Halle über 100 Menschen unterbringen zu können. Bisher haben sich laut Landratsamt 1355 Menschen aus der Ukraine in der Region FFB selbst registriert. Sie sind privat untergebracht. Weitere 324 Personen wurden durch die Kreisbehörde registriert. 235 von ihnen leben derzeit in dezentralen Unterkünften. In der großen Unterkunft am Fliegerhorst haben 326 Flüchtlinge aus der Ukraine Obdach gefunden. Damit leben derzeit (offiziell) 1916 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis.

28. März: Beim Landratsamt Fürstenfeldbruck haben sich bis jetzt 1277 Ukraine-Flüchtlinge gemeldet, die sich per Online-Formular selbst registriert haben und in privaten Unterkünften untergebracht sind. 324 Personen wurden vom Landratsamt Fürstenfeldbruck registriert. In den Unterkünften des Landkreises leben 235 Personen (Adelshofen: 82, Eichenau: 56; Gelbenholzen: 37, Olching: 60) . In der Dependance am Fliegerhorst sind 306 geflüchtete Personen aus der Ukraine untergebracht. Für diesen Mittwoch werden laut Landratsamt weitere rund 100 Geflüchtete erwartet. Geplanter Unterbringungsort ist die Turnhalle des Viscardi-Gymnasiums Fürstenfeldbruck. Die Halle wurde von Kräften der Feuerwehren aus Bruck, Biburg und Eichenau sowie dem THW OV Fürstenfeldbruck und einem Mitglied der Kreisfeuerwehrverband Fürstenfeldbruck vorbereitet. Die Ruheräume in der Halle sind abgetrennt. Außerdem wurde ein Essplatz eingerichtet. Am Wochenende besuchten Impfteams die Geflüchteten.

Masken für Geflüchtete Auch die Kreisgruppe des Bayerischen Landessportverbands (BLLV) unterstützt die ankommenden Menschen. Vergangene Woche übergab der Kreisvorsitzende Steffen Enzmann insgesamt 2500 FFP2-Masken an Benjamin Miskowitsch vom Roten Kreuz im Landkreis. „Es ist beeindruckend, wie in der jetzigen Krise alle uneingeschränkt zusammenstehen“, erklärt Miskowitsch, der auch für die CSU im Landtag sitzt. In den öffentlichen Bereichen der Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis gilt nach wie vor die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken.

25. März: Der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine hält an. Nun gibt es einen Verteilungsschlüssel für die Landkreise. Auf die Region Fürstenfeldbruck entfallen demnach im Moment pro Wochen 200 Neuankömmlinge. Derzeit sind 1243 Ukrainer, die sich per Online-Formular selbst registriert haben, in privaten Unterkünften untergebracht. 275 Flüchtlinge hat das Landratsamt registriert, davon leben 235 in dezentralen Unterkünften: 82 in Adelshofen, 56 in Eichenau, 37 in Gelbenholzen und 60 in Olching. Darüber hinaus sind in der Dependance des Ankerzentrums der Regierung beim Fliegerhorst derzeit 305 Ukrainer untergebracht. Das Landratsamt hat nach Auskunft einer Behördensprecherin eine sogenannte Ankündigung der Regierung bekommen. Darin ist festgesetzt, dass Fürstenfeldbruck künftig zwei mal pro Woche 100 Flüchtlinge zugeteilt bekommt, die an den zentralen Stellen in München ankommen. Die Zahl der Personen, die die Landkreise aufnehmen müssen, errechnet sich nach der der Ankömmlinge. Wächst der Flüchtlingsstrom weiter, könnten es mehr werden. Die ersten 100 Flüchtlinge, die unter diese Regelung fallen werden am Samstag erwartet. Da die vielen Menschen auch untergebracht werden müssen, hat sich das Landratsamt mit Bürgermeistern und Schulen in Verbindung gesetzt. Denn die Privatquartiere reichen nicht aus und die Turnhallen in Adelshofen sowie Eichenau, die bisher für die Flüchtlinge hergerichtet wurden, sind bald an der Kapazitätsgrenze. Es werden deshalb weitere Hallen vorbereitet, unter anderem die Turnhalle der Realschule Unterpfaffenhofen in Germering.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

24. März: Derzeit befinden sich 1824 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Fürstenfeldbruck. In privaten Unterkünften sind 1223 Personen untergebracht, in den dezentralen Heimen 275. Im Ankerzentrum am Fliegerhorst befinden sich derzeit 326 Ukrainer. Eine Demo für Solidarität mit der Ukraine und ein friedliches Europa veranstalten die Brucker Stadtratsfraktionen am Freitag, 25. März, ab 18 Uhr auf dem Hauptplatz in Fürstenfeldbruck. Yuriy Yarmilko, Generalkonsul der Ukraine in München, hat sein Kommen zugesagt und wird seine Ansprache halten. Außerdem haben Flüchtlinge die zweite Turnhalle im Landkreis bezogen. Und das Landratsamt weist Vorwürfe von Asylhelfern zurück.

Friedensgebet an der Edigna-Linde Angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine lädt der Edigna-Verein zum Friedensgebet für die Ukraine an die Edigna-Linde in Puch ein. Am Samstag, 26. März, um 16 Uhr an beten die Teilnehmer gemeinsam mit Gemeindereferentin Simone Kuhbandner zur Heiligen Edigna um Hilfe, Segen und Beistand für die Ukraine sowie für baldigen Frieden.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

23. März: 1458 ukrainische Flüchtlinge sind jetzt beim Landratsamt registriert. In privaten Unterkünften leben 1183 Personen, in dezentralen Unterkünften 275 (in Eichenau 96, in Adelshofen 82, in Gelbenholzen 37, in Olching 60). Von den 1000 Flüchtlingen im Ankerzentrum am Fliegerhorst stammen 314 aus der Ukraine. Der Fliegerhorst hat sich zur Drehscheibe für Hilfsgüter entwickelt.

Die Feuerwehr hat in Eichenau Feldbetten aufgestellt. © FFW Eichenau

22. März: Beim Landratsamt sind jetzt 1277 ukrainische Flüchtlinge registriert. 1098 sind privat untergebracht, 179 in dezentralen Unterkünften (Adelshofen 82, Gelbenholzen 37, Olching 60). In der Unterkunft am Fliegerhorst leben derzeit rund 1000 Personen, 303 von ihnen stammen aus der Ukraine. In Fürstenfeldbruck gibt es erste Überlegungen zur Integration ukrainischer Flüchtlinge.

21. März: 1216 Flüchtlinge aus der Ukraine sind mittlerweile beim Landratsamt registriert. In privaten Unterkünften leben 1037 von ihnen, in dezentralen Unterkünften 179 Personen (in Adelshofen 82, in Gelbenholzen 37, in Olching 60). In der Unterkunft am Fliegerhorst sind derzeit 1000 Personen untergebracht, 297 davon sind ukrainische Geflüchtete. Am Dienstag wird laut Landratsamt möglicherweise die Budriohalle in Eichenau belegt. Auch die alte Schule in Hörbach könnte zum Flüchtlingsdomizil werden. Außerdem haben 500 Menschen ein Friedensband gebildet. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stellt sich wieder die Frage: Gibt es noch Bunker?

18. März: In der Budriohalle in Eichenau sind mittlerweile Feldbetten für etwa 170 Geflohene aufgestellt worden. Beim Landratsamt sind inzwischen 1042 Personen als Flüchtlinge aus der Ukraine registriert, wobei die Online-Formulare noch nicht vollständig ausgezählt sind, wie die Kreisbehörde berichtet. In privaten Unterkünften sind etwa 900 Geflohene untergekommen, in dezentralen 142. In der Unterkunft am Fliegerhorst leben derzeit 675 Personen aus der Ukraine, wobei es sich hier nur um eine kurzzeitige Unterbringung handele. Für Sonntag oder spätestens Montag werden an die 50 weitere Geflüchtete erwartet, die in Maisach und Gelbenholzen Obdach finden sollen. Aktuelles zum Krieg berichtet merkur.de.

17. März: Beim Landratsamt Fürstenfeldbruck sind mittlerweile 614 Geflüchtete aus der Ukraine offiziell registriert. Privat untergekommen sind 472 Personen. In den dezentralen Heimen leben 142 Ukrainer, in der Unterkunft am Fliegerhorst 762.

Kassenautomat macht Probleme

Bei der Aufnahme von Flüchtlingen gibt es im Landkreis offenbar Schwierigkeiten. Wie Alexa Zierl (ÖDP) im Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport der Stadt Fürstenfeldbruck berichtete, warten die Geflüchteten aus der Ukraine offenbar seit längerem auf ihre Papiere und auch Geld. Laut Integrationsreferent Willi Dräxler funktioniere die Auszahlung nicht. OB Erich Raff bestätigte dies. Er habe auch gehört, dass es im Amt Probleme gebe. Man werde darauf drängen, dass im Landratsamt für diese Themen ein Ansprechpartner bereitgestellt werde.

Ein Aufnahme-Lager für Flüchtlinge © Beispielfoto: Sven Hoppe

Das Landratsamt betont, dass man zunächst zwischen dem Fliegerhorst einerseits und den dezentralen sowie privaten Unterkünften andererseits zu unterscheiden habe, wie eine Sprecherin auf Nachfrage erklärt. Im Fliegerhorst würden alle eintreffenden Personen sofort registriert, die Auszahlung von Leistungen erfolge spätestens am nächsten Arbeitstag im Büro vor Ort. Personen aus privaten Unterkünften und dezentralen Unterkünften müssten ebenfalls registriert werden. Hierin liege häufig das Problem. Flüchtlinge, die noch nicht registriert seien, könnten auch keine Leistungen erhalten. Nach der Registrierung seien zuletzt Termine mit einer drei bis vier-tägigen Wartezeit vergeben worden.

Dies liege schlicht daran, dass aufgrund technischer Probleme keine Auszahlungen über die Kassenautomaten erfolgen könne. „Wir arbeiten jedoch mit Hochdruck seit einer Woche an der Instandsetzung und hoffen, diese noch heute abschließen zu können“, sagte die Sprecherin am Donnerstag. Da insoweit eine Prognose jedoch nicht sicher erfolgen könne, hätten die Sachbearbeiter aktuell Termine mit Vorlauf vergeben.

In manchen Supermärkten kommt es zu Hamsterkäufen von Speiseöl. Das trifft auch Pizzabäcker

16. März: Die erste Turnhalle ist mit Flüchtlingen belegt worden. Zunehmend stellt sich die Frage nach der Beschulung von geflohenen Kindern und Jugendlichen. Die mit dem Krieg zusammenhängende Energiekrise beschäftigt auch Politiker des Kreistags. Außerdem bereiten sich die Tafeln auf einen Ansturm vor.

15. März: Das Landratsamt erwartet weitere Flüchtlinge aus der Ukraine. Als Unterkünfte werden nun die Budriohalle in Eichenau, das KJR-Haus in Gelbenholzen und das Sportzentrum Adelshofen eingerichtet. Die dezentrale Ankunftseinrichtung in Maisach an der Emmy-Noether-Straße 1, hat offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Im ehemaligen Hotel Hasenheide sind ebenfalls Flüchtlinge untergebracht, Vertreter der Feuerwehr haben in München geholfen. Und die Volkshochschule in Bruck bietet kostenlose Deutsch-Kurse an.

14. März: Das Landratsamt in Fürstenfeldbruck verzeichnet offiziell 950 Geflüchtete aus der Ukraine. Davon sind 439 in der Unterkunft am Fliegerhorst untergebracht, 117 dezentral in den Unterkünften des Landratsamts und 394 privat. Die Eichenauer Budriohalle wird nach Einschätzung des Landratsamts voraussichtlich am Mittwoch mit Flüchtlingen belegt werden. Am Münchner Hauptbahnhof sind 6500 Geflüchetete angekommen. Viele Feuerwehrleute aus der Region, auch aus FFB, helfen in München mit.

11. März: Die Zahl der beim Landratsamt offiziell registrierten Flüchtlinge aus der Ukraine ist auf 885 gestiegen. In der Unterkunft im Fliegerhorst sind 439 Personen untergebracht, dezentrale Plätze haben 55 Flüchtlinge, privat sind 394 Ukrainer untergekommen. Ob und wie viele geflohene Personen im Landkreis leben sind, sich aber noch gemeldet haben, ist unklar. In den Heimen des Landratsamt sind noch 177 Plätze frei. Für diesen Freitagnachmittag werden 100 Neuankömmlinge erwartet. Unterdessen formieren sich Asylhelferkreise. Außerdem hat das Landratsamt verschiedene Sporthallen auf ihre Eignung geprüft. Unter anderem geht es dabei um die Budrio-Halle in Eichenau, die im Bedarfsfall sehr schnell belegt werden könnte.

Vor dem Brucker Rathaus weht die ukrainische Flagge. © Stadt FFB

10. März: Inzwischen sind 653 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis offiziell registriert. In der Unterkunft am Fliegerhorst sind 326 Personen untergebracht, dezentral sind es 55. Privat ein Dach überm Kopf gefunden haben 272 Geflüchtete. Auch infolge der Ukraine-Krise steigen die Sprit-Preise. Das Landratsamt hat eine telefonische Hotline für Flüchtlinge eingerichtet. Sie ist unter der Nummer (08141) 519 7788 zu erreichen (Montag bis Freitag je von 8 bis 16 Uhr).

Impfungen für Geflüchtete Im Brucker Impfzentrum muss man jetzt keinen Termin mehr vereinbaren. Der Ärztliche Leiter, Dr. Matthias Skrzypczak, weist darauf hin, dass auch für alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine die Möglichkeit einer Impfung ohne Termin im Impfzentrum besteht. Teilweise sind seiner Erfahrung nach die Flüchtenden ungeimpft, andere hätten einen in der EU nicht zugelassenen Impfstoff erhalten. Gemäß den Vorgaben des RKI werde nun diesen Menschen eine Möglichkeit geboten, sich schnell durch eine Impfung zu schützen und auch die notwendigen und anerkannten Impfnachweise zu erhalten. Impfungen sollen auch in den Unterkünften angeboten werden.

9. März: Mittlerweile sind 532 Ukraine-Flüchtlinge offiziell beim Landratsamt gemeldet. Davon sind im Fliegerhorst 326 Personen untergebracht, 55 weiterhin in dezentralen Unterkünften. Privat sind 151 untergekommen. Wie von der Regierung gefordert, werde derzeit eine dezentrale Erstanlaufstelle (dEA) für rund 110 Personen eingerichtet, berichtet das Landratsamt. Dort werden die von der Regierung zukünftig zugewiesenen Personen registriert. Sie bleiben dort, bis sie eine längerfristige Unterkunft bekommen. Die Erstanlaufstelle befindet sich in Maisach. Die bisherigen Bewohner der Unterkunft sind in andere Heime umverteilt worden. Die privaten Angebote werden nun an eine zentrale Stelle im Innenministerium weiter gegeben.

8. März: Mittlerweile haben 128 aus der Ukraine geflohene Personen Kontakt mit der Ausländerbehörde im Landkreis Fürstenfeldbruck aufgenommen. Sie wurden registriert. 55 von ihnen sind in staatlichen Unterkünften in Olching und Puchheim untergebracht, 73 haben privat ein Quartier gefunden. Diese Zahlen können allerdings nur die Menschen erfassen, die von sich aus Kontakt mit dem zuständigen Landratsamt aufgenommen haben. Ob und wie viele der Ukraine-Flüchtlinge dies nicht oder noch nicht getan haben, ist der Kreisbehörde naturgemäß nicht bekannt. 120 Unterkünfte für die Ankommenden wurden dem Landratsamt bisher von Privatpersonen gemeldet, die diese zur Verfügung stellen. Dazu kommen Angebote über Wohnmöglichkeiten, die in den Gemeinden gesammelt und auch bereits vermittelt wurden. Für Neuankömmlinge standen am Dienstag 227 Plätze in dezentralen Asylbewerber-Unterkünften zur Verfügung. Unterdessen ist ein weiterer Konvoi, der Hilfsgüter transportiert hat, wieder zurück in der Großen Kreisstadt. Auch in Eichenau will man helfen. Außerdem erzählt eine Frau die Geschichte ihrer Flucht.

Kontakt für Flüchtlinge Wer sich als Kriegsflüchtling im Landkreis Fürstenfeldbruck aufhält, wird gebeten, das unten verlinkte Kontaktformular auszufüllen. Dies ermöglicht und erleichtert dem Landratsamt Fürstenfeldbruck die Kontaktaufnahme bei Unterstützungsbedarf. Daher werden die betroffenen Personen gebeten, sich mit dem folgenden Formular bei der Ausländerbehörde Fürstenfeldbruck anzumelden. Die Einreise und der Kurzaufenthalt von bis zu 90 Tagen sind grundsätzlich ohne Visum zulässig. Nach Ablauf dieses Zeitraums kann die Verlängerung des Aufenthalts um weitere 90 Tage geprüft werden. Hierzu wenden sich ukrainische Staatsbürger bitte an die Ausländerbehörde des Landratsamtes Fürstenfeldbruck. Bei mit Visum eingereisten ukrainischen Staatsangehörigen, deren Visum oder befristete Aufenthaltserlaubnis ausläuft, kann – sofern keine spezielle Regelung greift – ein Aufenthalt von weiteren 90 Tagen geprüft werden. Hier geht´s zum Kontakformular.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Einwohner des Landkreises, die mögliche Unterbringungsplätze für Geflüchtete zur Verfügung stellen können werden gebeten, sich beim Landratsamt per E-Mail an asylbewerberunterbringung@lra-ffb.de zu melden.

Im Landkreis gibt es verschiedene Hilfsangebote. Aktuelles über die Lage in der Ukraine berichtet merkur.de