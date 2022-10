Mit Brucker Spenden ins ukrainische Kriegsgebiet

Von: Lisa Fischer

Einen Transporter und ein weiteres Auto voller Hilfsgüter brachten Maxim Semenenko, Stefanie Maurer und Moritz Hickethier (v.l.) in die Ukraine. © Privat

Mit einem Transporter voller Hilfsgüter haben sich Mitglieder der Initiative Brucker helfen der Ukraine auf dem Weg in das vom Krieg gezeichnete Land gemacht.

Fürstenfeldbruck – Ihr Weg führte die Helfer bis nach Charkiw im Osten der Ukraine. Dem Raketen-Terror, den Russland wenige Tage später im ganzen Land entfachte, entkamen sie nur knapp.

Die Fahrt ins Kriegsgebiet sei klar ein Risiko gewesen, sagt Moritz Hickethier. „Wir haben lange überlegt, ob man das machen sollte. Vor allem, weil wir alles andere als Kriegstouristen sein, sondern helfen wollten.“ Doch die Brucker wollten unbedingt etwas tun. Über Maryna, eine befreundete Ukrainerin aus Fürstenfeldbruck, wussten die Helfer, dass in ihrem Heimatdorf Luhyny (180 Kilometer nordwestlich von Kiew) die Schule Laptops benötigt.

Am Abend des 29. September setzte sich der Hilfstrupp in Bewegung für seine fünftägige Reise. Neben Hickethier waren Stefanie Maurer und Maxim Semenenko, der mit Kind und Frau nach Fürstenfeldbruck geflohen war, mit dabei.

Checkpoints, Minen und Einschlagkrater

„Man sieht sofort, wenn man ins Land fährt, dass da Krieg herrscht“, sagt Moritz Hickethier. Bis zum ersten Stopp, Kiew, fuhren die Helfer vorbei an Schützengräben, Checkpoints und Schildern am Straßenrand, die auf Minen hinweisen. Immer wieder seien Einschlagskrater zu sehen. Auf vielen Straßen waren die Spuren von Panzerketten zu sehen.

Nach langen 28 Stunden Fahrt und weit nach Beginn der Sperrstunde kam der Helfertrupp in Kiew an. Übernachten konnten die Brucker Helfer in der unversehrten Wohnung von Maxim. Am nächsten Tag haben er und seine Kollegen mithilfe von Ehrenamtlichen vor Ort per Post Spendenpakete in kleinere, nicht leicht erreichbare Orte wie Sumy (340 Kilometer östlich von Kiew) verschickt.

Dann ging es weiter Richtung Osten nach Charkiw. Zuvor passierte der Hilfstrupp Orte, die von Kriegsverbrechen gezeichnet sind, wie Butscha und Irpin. „Dort sieht es wirklich sehr schlimm aus“, sagt Hickethier. Was ihn überrascht habe, sei die scheinbare Normalität, die jetzt wieder dort herrscht. „Die Läden dort haben ganz normal geöffnet“, sagt der Helfer aus Fürstenfeldbruck.

In Charkiw hatte der Helfertrupp dann die erste von zwei außergewöhnlichen Begegnungen: Beim Abladen der Hilfsgüter habe er sich mit einem Packer unterhalten. „Er erzählte mir, dass seine Schwester in Deutschland nahe München lebt“, sagt Hickethier. Wie genau der Ort heißt, konnte der Mann nicht sagen. „Er wiederholte nur immer wieder ’Furst,... Furst,...’.“ Schließlich habe sich herausgestellt, dass die Schwester des Ukrainers seit 15 Jahren in Puchheim lebt und schon bei der Spendensammlung im Veranstaltungsforums sowie als Übersetzerin mitgeholfen hat.

Nach einem Zwischenstopp in Kiew ging es in den Nordwesten nach Luhyny. Bei einem Tankstopp rund 20 Kilometer vor dem Ziel ergab sich dann die zweite besondere Begegnung. „Ich sah einen ukrainischen Soldaten, der in die Tankstelle hineinging, und dachte mir, dass das der Vater von Maryna sein muss“, sagt der Brucker. Zwar habe er ihn noch nie live gesehen, jedoch war er einmal bei einem Videoanruf zwischen Maryna und ihrem Vater dabei. „Und ich wusste, wie sein Auto aussieht.“

Außergewöhnliche Begegnungen

Er sprach den Soldaten an und zeigte ihm ein Foto von Maryna. Der Mann sei perplex gewesen und habe seine Tochter angerufen, die übersetzte. „Es war wirklich ein besonderer Zufall, dass wir ihn getroffen haben“, sagt Hickethier. Vor Freude habe sich Marynas Vater kurzfristig der Hilfsgruppe angeschlossen.

Nachdem die letzten Spenden aus Fürstenfeldbruck abgegeben worden waren, ging es für die Brucker Helfer zurück nach Deutschland. Zurück in der Großen Kreisstadt ging es für Hickethier, der bis zum Lockdown noch in der Gastronomie arbeitete, gleich zurück an den Arbeitsplatz (jetzt bei einer Brucker Baufirma). Jetzt werden weiter Spenden gesammelt. Vor allem Geld-, aber auch Sachspenden, die beispielsweise an Schulen gehen, sagt Hickethier.

Wer kann wie helfen?

Spenden-Annahmestellen, Aktionen, Infos zur Mitgliedschaft und eine Liste, was gebraucht wird, stehen online auf www.brucker-helfen-der-ukraine.de.

