„Freie Meinungsäußerung“: Wahlempfehlung beschäftigt Kommunalaufsicht

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Raff am Tag seiner Wahl. © Weber

Die Wahlempfehlung von Erich Raff hat ein Nachspiel. Ein Stadtrat hat die Kommunalaufsicht eingeschaltet. BBV-OB-Kandidat Christian Götz bedauert, dass der Wahlkampf am Ende ein trauriges Niveau erreiche.

Fürstenfeldbruck – Raff hatte in einer E-Mail an einige Freunde und Vereinsvertreter vor einer Wahl von Götz gewarnt – nicht als Rathauschef, sondern als Privatperson. Die Aussagen von Raff und CSU-OB-Kandidat Andreas Lohde, er unterstütze den SCF, mache sich zu dessen Förderer und Fürsprecher, wies Götz als falsch zurück.

Er halte die Absage an die Stadion-Vermietung an Türkgücü München für rechtswidrig. Über die Art und Weise der Vereinsführung des SCF habe er sich immer kritisch geäußert. „Auch ich bin nicht damit einverstanden, dass eine Mitgliederversammlung sowie Wahlen seit Jahren ausstehen und der Präsident des SCF immer wieder unterschiedliche Mitglieder von Stadtrat und Verwaltung haltlos beschuldigt.“

Raff dagegen hatte unter anderem geschrieben, dass Götz einen Verein unterstütze, der seit Jahren keine Jahreshauptversammlung abhalte und seit einigen Jahren keine Jugendförderung erhalte. Was er betreibe, sei ein „Schlag ins Gesicht aller Vereine, die sich an Satzungen und Vorschriften halten“, so Raff. Dass der Beschluss rechtswidrig gewesen sein soll, sei widerlegt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Für Götz hat Raff ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen, nämlich dass sich ein amtierender Bürgermeister nicht in den Wahlkampf einmischen darf. Wende sich ein Oberbürgermeister in einer städtischen Angelegenheit an ortsansässige Vereine, könne das nie privat sein.

Das sagt die Kommunalaufsicht

Markus Droth (FW) sieht das ähnlich und hat deshalb die Kommunalaufsicht eingeschaltet. In einer ersten Einschätzung betont man in der Rechtsaufsicht: Sollte sich Erich Raff tatsächlich als Privatmann und nicht amtlich als OB geäußert haben, wäre Raffs Äußerung außerhalb seines Amtes durch sein persönliches Grundrecht auf freie Meinungsäußerung abgedeckt. „Dies wurde bereits mehrfach höchstrichterlich entschieden mit dem Hinweis, dass eine allgemeine Betätigung, wie sie jedem Bürger als private Meinungsäußerung nach Art. 5 Grundgesetz erlaubt ist, auch einem Bürgermeister als Privatperson außerhalb seines Amtes nicht verboten ist“, heißt es in einer Email der Kommunalaufsicht, die die Tagblatt vorliegt. Allerdings sei dies keine abschließende Aussage in dieser konkreten Angelegenheit, betont man in der Kommunalaufsicht gegenüber dem Tagblatt. Die Sache werde geprüft. imu

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.