Umweltpreis für Schüler- und Jugendgruppen

In der Großen Kreisstadt soll ab dem kommenden Jahr ein Umweltpreis ausgeschrieben werden. Das wünscht sich der Umweltbeirat. Ein entsprechendes Konzept wollen Vertreter des Gremiums demnächst Oberbürgermeister Erich Raff präsentieren.

Fürstenfeldbruck – Entstanden ist die Idee beim gemeinsamen Brainstorming der Umweltbeiratsmitglieder. „Wir wurden von der Stadt anfangs nicht richtig ernstgenommen. Deshalb haben wir uns eigene Themen gesucht“, sagt Felix von Nolting, Mitglied des Umweltbeirats. Mit dem Preis will das Gremium die Brucker Bürger für Umwelt-Aktivitäten sensibilisieren.

Ansetzen wollen sie dabei bei den Jüngsten. Der Umweltpreis ist zunächst auf Schüler- und Jugendgruppen ausgerichtet. Wenn alles nach Wunsch läuft, sollen im ersten Quartal 2020 die Ausschreibungen an Schulen, Vereine und Jugendgruppen rausgehen. Als Anreiz dient ein vierstelliges Preisgeld, das vollständig über Spenden und Stiftungen finanziert wird. „Diesbezüglich haben wir schon viel positives Feedback bekommen“, berichtet von Nolting.

Für die Stadt, die voraussichtlich als Ausschreiber des Preises auftreten wird, hätte dies einen großen Vorteil. „Es wird sie nichts kosten“, so von Nolting. Er erhofft sich von dem Preisgeld aber weit mehr als nur die Motivation zu fördern. Er wünscht sich, dass die ausgelobte Summe wieder in weitere Umweltprojekte fließt und so zur Verbesserung der Umwelt in Fürstenfeldbruck beiträgt.

Der weitere Zeitplan sieht folgendermaßen aus: Das Gremium will demnächst dem OB die Pläne vorstellen und dann ermitteln, ob die Entscheidung darüber im Stadtrat fällt oder ein reiner Verwaltungsakt ist. Geht es nach dem Umweltbeirat, kann dann im ersten Quartal des kommenden Jahres erstmals der neue Umweltpreis ausgeschrieben werden, sodass sich die teilnehmenden Gruppen ab Frühlingsanfang bis Jahresmitte mit ihrem Projekt befassen können.