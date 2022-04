Mann droht, Jobcenter-Mitarbeiter umzubringen

Von: Peter Loder

In Bruck kam es zu unschönen Szenen im Jobcenter. © Jens Kalaene/dpa

Seinem Frust über die Arbeitsweise im Brucker Jobcenter hat ein 70-jähriger Rentner freien Lauf gelassen. Der Mann ließ sich sogar zu einer Morddrohung hinreißen. Dafür musste sich der Mann jetzt vor Gericht verantworten.

Fürstenfeldbruck – „Ich werde ihn erschießen“ soll der Angeklagte am Telefon gegenüber einer Jobcenter-Assistentin gesagt haben. Gemeint war deren Chef. Dabei ging es dem Maschinenbau-Ingenieur, der mit seinem eigenen Geschäft in Konkurs gegangen war und jetzt von 1000 Euro Rente lebt, gar nicht um sich selbst. Der 70-Jährige hatte die Betreuung eines jungen Mannes in der Nachbarschaft übernommen, der nach einem Gefängnisaufenthalt und einem Suizid-Versuch querschnittsgelähmt ist. In dieser ehrenamtlichen Eigenschaft war der Rentner in einen Verfahrensstreit mit dem Jobcenter geraten.

„Es geht nicht um mich, sondern um das Schicksal meines Schützlings“, versuchte der Angeklagte seinen emotionalen Ausbruch bei einem Telefonat mit der Behörde zu rechtfertigen. „Was habt ihr hier für einen Saustall, ich werde euch anderweitig fertig machen.“ Dass er dies gesagt habe, bestritt der Angeklagte nicht. Gemeint sei aber eine Verhandlung vor dem Sozialgericht gewesen. Von „erschießen“ sei keine Rede gewesen.

Schon das dritte Mal vor Gericht

Sein Anwalt sprach von Ungereimtheiten in den Aussagen der Zeugin vom Jobcenter. Zudem gebe es keinen Tonband-Mitschnitt des Telefonats. „Er war ungehalten“, räumte der Anwalt zum Verhalten seines Klienten ein, „aber er hat das nicht gesagt.“

Allerdings: Der 70-Jährige, der sich selbst als „ausgesprochen gerechtigkeitsempfindlich“ bezeichnete, weil ihm schon viel Unrecht passiert sei, war in der Vergangenheit schon zweimal wegen Beleidigung vor Gericht gestanden. Was dann auch trotz seiner angeschlagenen Gesundheit zur Verurteilung führte. Außerdem betonte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer, dass „Drohungen dieser Art in der heutigen Zeit ernst zu nehmen sind“.

Das Amtsgericht verurteilte den Ingenieur wegen Störung des öffentlichen Friedens und Androhung einer Straftat zu 90 Tagessätzen zu je 25 Euro. Der Richter blieb damit unter dem von der Staatsanwältin beantragten Strafmaß. Diese hatte 120 Tagessätze gefordert. Das für die Anklage indirekt ursächliche Verfahren vor dem Sozialgericht hatte der Rentner für seinen Schützling übrigens gewonnen. lo

