Umzug mit kurzem Weg – für kurze Zeit

Von: Peter Loder

Der Laden von Andrea Schuchhardt war lange Zeit hinter einem Container versteckt. Jetzt gibt es eine neue Bleibe – und zwar gleich gegenüber. ARCHI © Peter WEBER

Zumindest das Weihnachtsgeschäft ist gerettet. Der Laden „An+An“ in der Pucher Straße war seit längerem hinter der grünen Containerwand einer Großbaustelle versteckt.

Fürstenfeldbruck – Nur wenige Tage, nachdem das Tagblatt über die prekäre Lage des Geschäfts berichtet hatte, konnte Geschäftsinhaberin Andrea Schuchhardt aufatmen. Gleich gegenüber wurde ihr nun von der Stadt ein leerstehender Laden mit großer Schaufensterfront zur Verfügung gestellt.

#Das in Rathaus-Besitz stehende Objekt stand schon länger auf Schuchhardts Wunschliste, war aber zunächst wegen einer defekten Heizung nicht verfügbar. „Am Donnerstag kam der Anruf aus dem Rathaus, dass jetzt alles fertig ist. Am Samstag haben wir die Ware rübergebracht. Am Dienstag wurde eröffnet.“

Vorerst darf Andrea Schuchhardt mit ihrem An&An-Laden nur bis Jahresende bleiben, obwohl die Baustelle bis mindestens August bleibt. Weshalb Schuhchardt auf eine Verlängerung des Übergangs-Pachtvertrages hofft.

