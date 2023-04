Unfall auf der A8: Zwei Personen eingeklemmt und schwer verletzt

Von: Thomas Steinhardt

Rettungskräfte im Einsatz bei dem schweren Unfall auf der A8. © FFW Geiselbullach

Bei einem Unfall auf der A8 sind zwei Personen schwer verletzt worden. Die Autobahn Richtung München musste teils komplett gesperrt werden.

Eschenried -Auf der A8 ist es am Dienstagvormittag um 9.45 Uhr kurz vor der Überleitung zur Eschenrieder Spange in Fahrtrichtung München zu einem schweren Verkehrsunfall. gekommen.

Die 60-jährige Fahrerin eines 40-Tonners aus dem Kreis Aichach-Friedberg musste laut Polizei verkehrsbedingt auf der ersten Fahrspur bremsen. Ein zehn Tonnen schwerer Lastwagen fuhr auf. Dessen Fahrerkabine wurde eingedrückt.

Rettungshubschrauber

Der 44-jähriger Fahrer aus dem Kreis Augsburg sowie sein 37-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Kreis Augsburg, wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mussten jeweils mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden, wie die Polizei berichtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die beiden Insassen des Zehn-Tonners vermutlich nicht angeschnallt.

Die Fahrerin des Sattelzuges blieb soweit unverletzt, wurde aber aufgrund eines Schocks ebenfalls in ein Klinikum eingeliefert.

Die Feuerwehr verschaffte sich mit schwerem technischen Gerät Zugang zu den beiden Patienten in der Fahrerkabine, um eine erste rettungsdienstliche Versorgung zu ermöglichen.

Laster fixiert

Zur weiteren Rettung war es nötig, das betroffene Fahrzeug mit einem Greifzug und einem Feuerwehrfahrzeug zu fixieren, um den vorderen Lastwagen wegbewegen zu können. Danach konnten beide Personen unter dem parallelen Einsatz von drei hydraulischen Rettungssätzen befreit werden. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Kliniken transportiert.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch eine Vollsperrung der Autobahn an der Anschlussstelle DAH/FFB. Der Sachschaden wird auf rund 80 000 Euro geschätzt.

Ab etwa 11.15 Uhr konnte die Autobahn zumindest einspurig freigegeben werden, sodass der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Ab etwa 12.45 Uhr konnten die beiden linken Fahrstreifen freigegeben werden, so dass der Verkehr nun zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird.

Vor Ort waren die Feuerwehren Geiselbullach, Graßlfing, Gröbenzell, Feldgeding, die Kreisbrandinspektion FFB, das THW FFB, zwei Rettungshubschrauber, das BRK FFB, das BRK DAH sowie die Autobahnmeisterei München-West und die Verkehrspolizei-Inspektion

