Unfallstatistik: Rasen bleibt die Hauptursache für Crashs

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Landkreis ist 2018 gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Langfristig betrachtet ist die Zahl aber im Steigen begriffen. Das geht aus der Unfallstatistik der Polizei hervor.

Fürstenfeldbruck – Insgesamt 5224 Unfälle zählten die Beamten im Jahr 2018 im Kreis Fürstenfeldbruck. 2017 waren es 5248, im Jahr 2009 allerdings nur 4261. In 713 Fällen wurden Personen verletzt. Insgesamt mussten nach Unfällen 867 Menschen medizinisch versorgt werden. Fünf Menschen starben auf den Straßen des Landkreises, im Jahr 2017 waren es neun. Trauriger Spitzenreiter in der Langzeitstatistik ist das Jahr 2013, als elf Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben lassen mussten.

Unfälle unter Alkoholeinfluss zählte die Polizei 68. Andere berauschende Mittel spielten bei sechs Crashs eine Rolle. Überhöhte Geschwindigkeit wird bei 124 Unfällen angeführt. Unfälle auf dem Schulweg wurden 17 gezählt.

Im Vergleich mit anderen Landkreisen, für die das Polizeipräsidium Oberbayern Nord zuständig ist, liegt die Zahl der Unfälle in der Region Bruck ganz weit oben. Nur in Freising gab es im Jahr 2018 mit 6613 mehr Unfälle als in Bruck. Knapp hinter Bruck liegt Erding.

Insgesamt starben im Präsidialbereich 2018 75 Menschen auf Straßen. Das sind 15 mehr als im Vorjahr. Ein Anstieg sei vor allem bei Motorradfahrern zu erkennen, heißt es in der Verkehrsstatistik, die 24 Tote im Bereich des Präsidiums aufführt. Insgesamt erfreue sich das Motorradfahren – das belegen Verkaufs- und Zulassungszahlen – wachsender Beliebtheit. Im ganzen Präsidiumsbereich wurden sechs Fahrradfahrer getötet. Verletzt wurden 1856. Die Polizei betont hier erneut die Wichtigkeit, einen Helm beim Radeln zu tragen.

Die meisten Unfälle passieren an Wochenenden und vor Feiertagen. Die Geschwindigkeit sei seit jeher direkt, mindestens aber indirekt für Unfälle und deren Folgen verantwortlich. Daher sei es Ziel der Polizei, das Durchschnittstempo der Verkehrsteilnehmer zu senken.

Überproportional häufig an Unfällen beteiligt sind junge Fahranfänger im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Das liege oft an nicht hinreichend ausgereifter Fahrpraxis und an „altersbedingter Risikobereitschaft“ – sprich zu hoher Geschwindigkeit. Die jungen Autofahrer waren an 8,7 Prozent der Gesamtunfälle beteiligt. Senioren über 65 Jahren waren an 8,3 Prozent der Crashs beteiligt. Insgesamt sei hier ein stetiger Anstieg festzustellen – sowohl was die Beteiligung als auch die Verursachung anbetrifft. Hauptursachen sind Abbiegefehler, Vorfahrtsmissachtungen und Spurfehler.

Das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord ist zuständig für die Kreise Erding, Freising, Ebersberg, Dachau, Starnberg, Landsberg, Eichstätt, Pfaffenhofen an der Ilm, Neuburg-Schrobenhausen und die Stadt Ingolstadt. Die größte Zahl der Crashs passierte auf Gemeindestraßen, gefolgt von Staats-, Kreis- und Bundesstraßen. 4452 Mal krachte es auf Autobahnen.

Auch interessant: an diesem Mittwoch, 3. April, startet der 7. Bayerische Blitzermarathon.