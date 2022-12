Waldbesitzer: Sinkende Holzpreise und weiteres Ungemach

Von: Andreas Daschner

Teilen

Im Wald gestapelte geschnittene Baumstämme Holz. © Jürgen Ritter via IMAGO

Die Goldgräberstimmung bei den Waldbauern ist vorbei. Die Holzpreise sinken wieder, und dazu droht nun noch Ungemach aus Brüssel: Ein angedachtes EU-Gesetz stößt den Waldbesitzern sauer auf.

Landkreis/Alling – Erneuerbare-Energien-Richtlinie heißt das vom EU-Parlament beschlossene Gesetz, das Paul Högenauer, Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung (WBV), bei der Gebietsversammlung in Alling herb kritisierte. Es sieht vor, dass Energie aus dem Wald – also Brennholz – ab 2030 nicht mehr als erneuerbar eingestuft wird. „Außerdem soll die aus Waldholz gewonnene Energiemenge gedeckelt werden“, erläuterte Högenauer.

Noch ist das Gesetz nicht in Kraft getreten. Högenauer hofft, dass es im Trilog zwischen Parlament, Rat und Kommission in Brüssel nicht eins zu eins so umgesetzt wird, wie vom Parlament erarbeitet. Denn, so der WBV-Geschäftsführer: „Dieses Gesetz gefährdet den Walderhalt und den Waldumbau.“ Im schlimmsten Falle komme es noch so weit, dass Waldbesitzer auf ihr eigenes Brennholz eine CO2-Steuer entrichten müssen.

In Deutschland würden rund elf Millionen Feuerstätten betrieben. Holz mache etwa ein Drittel der gesamten erneuerbaren Energien aus. „Wir haben hier einen Energieträger vor Ort im ländlichen Bereich, der madig gemacht wird“, schimpfte Högenauer.

Als Hintergrund vermutet der WBV-Geschäftsführer, dass immer mehr Menschen auf Brennholz und Pellets ausweichen. Bestimmte Industriezweige wie die Papierherstellung hätten wohl Angst, dass ihnen das Holz ausgeht. „Darum soll die Energiemenge aus Waldholz wohl gedeckelt werden.“ Högenauer forderte einen sofortigen Aufschrei der Waldbauern und Ofenbesitzer gegen das drohende Gesetz.

Auch die jüngsten Zeiten der hohen Holzpreise sind vorerst vorüber. Eine Folge der Abkühlung der Baukonjunktur. „Auf dem Schnittholzmarkt ist seit dem Sommer ein deutlicher Nachfrage- und Preiseinbruch feststellbar“, sagte Högenauer. Der Preis in der besten Kategorie bewegt sich gerade noch so um die 100 Euro. „Das ist zwar weniger als im vergangenen Jahr, aber immer noch über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre“, sagt Högenauer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Beim Langholz werden noch Preise von 105 bis 110 Euro erzielt. Allerdings sei die Nachfrage auch hier sehr gering. Wer Langholz vermarkten will, solle sich deshalb erst an die WBV wenden, die dann einen Abnehmer sucht. Immerhin: Der Preis fürs Papierholz ist um 13,50 auf 43 Euro gestiegen. Allerdings ist dieser Preis nicht mehr wie üblich für ein Jahr, sondern nur bis Ende Januar garantiert. Grund ist die unsichere Lage bei der Papierproduktion. „Der Gasverbrauch ist dort sehr hoch“, sagte Högenauer. Bei einer Mangellage würde wohl die Papierproduktion als eine der ersten eingestellt.

Derweil haben die Waldbauern auch weiter mit dem Klimawandel zu kämpfen. Die Fichte kommt immer weniger mit den hiesigen Verhältnissen zurecht, wie Sebastian Winter vom Forstamt berichtete. Das Amt fördert jedoch den Umbau der Fichtenbestände in Mischwälder. Um das Geld abrufen zu können, müssen mindestens 30 Prozent der Fläche Laubholz sein. Fichten werden nur noch auf bis zu 20 Prozent der Fläche gefördert.

Die Initiative Zukunftswald bietet in diesem Zusammenhang das Projekt „Pflege für den jungen Wald“ an. Waldbauern erhalten hier eine individuelle und kostenfreie Beratung zu Pflegeeingriffen. Wer sich dafür interessiert kann sich per E-Mail an die Adresse sebastian.winter@ aelf-ff.bayern.de wenden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.