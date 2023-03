Debatte um Stadtratsbeschluss: Ungewöhnliche Aktion im Wahlkampf

Von: Ingrid Zeilinger

Das Klosterstadion in Fürstenfeldbruck. © Weber

Wer wird OB? Der Wahlkampfendspurt in Fürstenfeldbruck gewinnt auf den letzten Metern doch noch an Schärfe.

Fürstenfeldbruck – Nachdem OB-Kandidat Christian Götz den Beschluss gegen die Stadionvermietung an Türkgücü München weiterhin für rechtswidrig hält, hat sich Erich Raff als Privatperson an Vereine gewandt: Er warnt vor dem Einzug der BBV ins Rathaus.

Warnung

In einer E-Mail, die Erich Raff als Privatperson, nicht als Oberbürgermeister, an einige Vereine versandt hat und die dem Tagblatt vorliegt, warnt er vor einer Wahl des OB-Kandidaten der Brucker Bürgervereinigung, Christian Götz. Es sei widerlegt worden, dass es sich bei der Stadion-Absage an den Fußball-Regionalligisten Türkgücü München um einen rechtswidrigen Beschluss handle. Auch Stimmen der BBV hätten zu diesem Beschluss geführt.

Götz unterstütze einen Verein, der seit Jahren keine Jahreshauptversammlung abhalte und seit einigen Jahren keine Jugendförderung erhalte, da er die geforderten Unterlagen nicht vorlege und Mitgliedern ohne triftigen Grund kündige, schreibt Raff. Was er betreibe, sei ein „Schlag ins Gesicht aller Vereine, die sich an Satzungen und Vorschriften halten“.

Maßgeblich beteiligt?

Das Thema war in einem Amateurfußball-Portal wieder hochgekocht, nachdem Götz die abgelehnte Stadionvermietung und die darauf folgende Schadensersatzklage des SCF gegen die Stadt Fürstenfeldbruck in seiner Haushaltsrede angesprochen hatte. In diesem Online-Artikel wirft SCF-Präsident Jakob Ettner der CSU Wahlkampftaktik vor. Deren OB-Kandidat Andreas Lohde sei maßgeblich an der umstrittenen Türkgücü-Sitzung beteiligt gewesen. Die Partei umschiffe das unangenehme Thema im Wahlkampf.

Haltlos

Ettners Äußerung bezeichnete Raff als Rufschädigung. Lohde sprach gegenüber dem Tagblatt von haltlosen Behauptungen. Er sei weder über den aktuellen Stand eines Verfahrens, noch über Meldungen oder Rückmeldungen der Stadt informiert. Der Beschluss sei mehrheitlich und fraktionsübergreifend gefasst worden, weil sowohl städtische als auch bürgerschaftliche Interessen betroffen waren. „Dass die Thematik ausgerechnet fünf Tage vor einer Oberbürgermeisterwahl aufploppt – das spricht für sich und zeigt vielleicht auch, mit welchen Mitteln manche versuchen, ihre Interessen durchzusetzen.“ Dass sich Kollege Götz zum Förderer und Fürsprecher des SCF mache, werde er sich gut überlegt haben, auch wenn Mitglieder seiner Fraktion gegenteilig agieren.

Völlig überraschend

Götz bleibt bei seinem Standpunkt: „Die Klage hätte man ohne den völlig überraschenden und unsinnigen Beschluss vermeiden können“, sagte er dem Tagblatt. Denn dieser habe nichts im Stadtrat zu suchen gehabt, da es um eine Untervermietung der Stadionnutzung geht – eine Angelegenheit, die beide Vereine unter Erfüllung aller Auflagen hätten regeln müssen. Das würden große Teile von BBV-Fraktion und Vorstand so sehen. Mit dem generellen Verhalten des SCF und der ausbleibenden Mitgliederversammlung habe die Sache nichts zu tun. „Das darf nicht Entscheidungsgrundlage für ein Mietrechtsverhältnis sein.“ Lohde indes betont, dass ihm die Gleichbehandlung aller Vereine wichtig sei.

