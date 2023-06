Eine unheimliche Serie von Autodiebstählen beschäftigt die Polizei

Von: Tobias Gehre

Teilen

Immer wieder werden Autos gestohlen (Beispielfoto). © picture alliance / dpa

Die Polizei im Landkreis Fürstenfeldbruck hat es heuer mit besonders vielen Autodiebstählen zu tun. Seit Jahresbeginn verschwanden insgesamt zehn Fahrzeuge.

Fürstenfeldbruck – Manche sind wieder aufgetaucht, von anderen fehlt jede Spur. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Die erste Diebstahlserie begann Mitte Januar in Germering. Innerhalb weniger Wochen verschwanden dort drei Autos. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf – und hatte Erfolg. Sie machte vier Jugendliche ausfindig, die für die Taten mutmaßlich verantwortlich sind. Autoknacker-Kenntnisse hatten die Burschen nicht. Sie stahlen die Schlüssel der Karossen einfach aus Umkleidekabinen in Sportvereinen und Fitness-Studios.

Einfach rumgefahren

Zu Geld machen wollten sie ihre Beute nicht. Die jungen Männer fuhren mit den Autos einfach herum. Teils wurden auch Rennen veranstaltet. Jetzt liegt der Fall bei der Staatsanwaltschaft. Die Burschen werden sich vor Gericht verantworten müssen. Die Besitzer bekamen ihre Karossen wieder zurück.

So viel Glück hatte der Eigentümer eines BMW X5 in Neu-Esting nicht. Sein Wagen verschwand am 9. Mai. Seitdem fehlt von dem Fahrzeug im Wert von rund 20 000 Euro jede Spur. „Vermutlich wurde das Fahrzeug in das benachbarte Ausland gebracht“, so ein Sprecher der Kriminalpolizei.

Kurioser Diebstahl

Zwischen dem 11. und 13. Mai schlugen Autodiebe dann im Zuständigkeitsbereich der Brucker Polizei zu. Abgesehen hatten es die Täter vor allem auf Fahrzeuge der Marke VW. Am 12. Mai wurde in der Eichenstraße in Mammendorf ein VW Up angegangen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Wagen mit einem anderen Auto abgeschleppt worden war. Sonderlich professionell gingen die Täter offenbar nicht vor. Der VW wurde später mitten auf der Bahnhofstraße stehend entdeckt. Die Diebe hatten ihre Beute wohl verloren und waren anschließend geflüchtet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ebenfalls am 12. Mai gab es einen weiteren Diebstahl-Versuch in Mammendorf. Ziel der Täter war erneut ein VW Up. Doch auch dieser widersetzte sich offenbar den Versuchen der Autodiebe. Die Polizei konnte Lackspuren an dem Fahrzeug sichern.

Die selben Täter

Mehr Erfolg hatten die Kriminellen dann einen Tag später in Fürstenfeldbruck. Dort verschwand ein in der Landsberger Straße abgestellter Skoda Fabia. Von den Tätern und ihrer Beute fehlt seitdem jede Spur.

Auch in Türkenfeld schlugen die Auto-Diebe zu. Dort stahlen sie vom Gelände eines Autohauses an der Graf-Lösch-Straße einen VW Lupo. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei zwischen dem 12. und 15. Mai ein. Auch in diesem Fall gibt es keinerlei Hinweise auf den Verbleib des Autos.

In diesen vier Fällen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um die selben Täter handelt. Dafür sprächen die gesicherten Spuren sowie die Vorgehensweise. Näher wollen sich die Ermittler nicht äußern – aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heißt.

Vorbei war die Serie an Diebstählen damit aber noch nicht. In der Nacht auf den 16. Mai wurde in der Kurt-Schumacher-Straße in Fürstenfeldbruck ein BMW gestohlen. Der Wagen hatte einen Wert von rund 16 000 Euro. Eine Nacht später passierte dasselbe in der Nimrodstraße. Auch dort verschwand ein BMW im Wert von etwa 16 000 Euro. Und wieder fehlt von den Tätern jede Spur.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.