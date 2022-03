Unsicherheit zum Ende der Maskenpflicht

Von: Lisa Fischer

Monika Schlutow (l.) und Jeanette Katsanos arbeiten im Brucker Modehaus Witt Weiden. Sie wollen auch nach Ende der gesetzlichen Pflicht die Corona-Schutzmaske tragen. © Weber

Die meisten Corona-Regeln fallen am Wochenende weg – in vielen Bereichen auch die Maskenpflicht. In der Gastronomie, im Einzelhandel oder beim Friseur wird dann wieder Gesicht gezeigt. Aufatmen können viele Betriebe jedoch nicht – oft kommen sich Kunde und Mitarbeiter nah.

Fürstenfeldbruck – „Bei mir und meinen Kollegen bleibt die Maske auf“, sagt Monika Schlutow, Mitarbeiterin beim Modehaus Witt Weiden in Fürstenfeldbruck. Und auch Kunden, die sich im Laden umschauen, würden größtenteils sagen, dass sie weiterhin den Mundschutz aufbehalten werden. „Wir müssen jetzt abwarten, was die Geschäftsleitung entscheidet“, sagt Teamleiterin Jeanette Katsanos. „Im Prinzip wird die Regelung am Ende wieder auf die Händler abgewälzt.“

Auch in Bereichen, in denen man Kunden nahe kommt, wie bei medizinischen Behandlungen, soll die Maske fallen. „Das Aufatmen ist etwas verhalten“, sagt Norman Dombo, Geschäftsführer der Physiotherapie-Praxis „Zentrum für Gesundheit“ in Maisach. „Ich möchte gerne, dass meine Mitarbeiter entlastet werden.“

Einige würden nach dem täglichen, stundenlangen Maske-Tragen bereits allergisch auf den FFP2-Mundschutz reagieren. Andere hätten wunde Stellen im Gesicht. „Aber komplett ohne Maske im Gesundheitswesen halte ich für schwierig“, sagt Dombo. Deshalb würde er persönlich in seiner Praxis lieber auf OP-Masken umschwenken. Verband und Berufsgenossenschaft hätten am Dienstagvormittag noch für das Tragen einer FFP2-Maske plädiert, sagt Dombo. „Jetzt heißt es Abwarten und hoffen, dass es besser wird.“

Noch abwarten

Abwarten möchte auch Bettina Zellhuber, Friseurmeisterin und Inhaberin des Salons „Bettinakothek“ in Olching. „Bisher hatten wir im Friseurhandwerk ein gutes Hygienekonzept und wenige Infektionen in der Branche.“ Ganz ohne Mundschutz sei ihrer Meinung nach nicht so gut. „Allerdings, ob FFP2-Maske oder OP-Maske, darüber lässt sich streiten“, sagt die Innungsobermeisterin. Gefühlsmäßig würden aber Kunden wie Mitarbeiter das Tragen einer Maske beim Friseur eher bevorzugen. „Jetzt müssen wir schauen, was die Betriebe sagen“, so Zellhuber.

Für Monika und Fritz Hereth, Betreiber des Fachgeschäfts „Ebike Hereth“ in Eichenau, ist klar: „Wir behalten unsere Maske weiterhin auf.“ Im Laden komme man beim Einstellen des Fahrrad-Helms oder Begutachten des Drahtesels dem Kunden immer wieder nahe. Ohne Maskenpflicht müsse man jetzt noch mehr auf genügend Abstand hinweisen. „Es geht um meine Sicherheit und meine Gesundheit“, begründet Monika Hereth ihre Entscheidung pro Maske.

Zum Haderecker

In der Gast- und Tafernwirtschaft „Zum Haderecker“ in Graßlfing steht diese Woche neben der traditionellen Küche auch viel Büroarbeit auf dem Plan. „Wir müssen die Änderungen auf der Webseite ankündigen, Aushänge ändern, die Mitarbeiter informieren und unter Umständen Gäste, die eine Feier gebucht haben, anrufen“, sagt Franziska Sirtl, geschäftsführende Gesellschafterin. Die Entscheidung gegen die Maskenpflicht sei zwar oft vermutet worden. „Wir haben aber bis zum Schluss gedacht, dass es nicht umgesetzt wird.“ Insgesamt sei der Ablauf ohne Maske im Restaurant viel besser. „Es ist schon anstrengend, zehn Stunden mit Maske zu arbeiten“, sagt Franziska Sirtl. Um sicherzugehen, was genau auf die Gastwirtschaft zutrifft, will sie jedoch noch die Empfehlung des Dachverbands Dehoga abwarten.

Sehr erfreut über den Wegfall der coronabedingten Maskenpflicht ist Anna Klinke, Geschäftsführerin des Hardy’s Fitnessstudios. „Es war eine Einschränkung, die die Kunden genervt hat.“ Hygieneregeln und Abstand beim Sport würden trotzdem weiter beibehalten werden.

