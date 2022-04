Der Einmann-Stand am Fliegerhorst

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Der pensionierte Luftwaffenpilot Harald Meyer zeigt einen Einmannstand. © mjk

Mitten in den weitläufigen Wiesen des Fliegerhorstes und rund 50 Meter vom Rand der ehemaligen Start- und Landebahn entfernt wölbt sich eine halbrunde Glaskuppel aus dem Boden.

Fürstenfeldbruck – Sie sieht aus wie eine verlassene Station eines Außerirdischen. Verlassen ist der Posten tatsächlich – seit Aufgabe des militärischen Flugbetriebs vor knapp 20 Jahren. Aber statt eines Außerirdischen tat hier ein einzelner Soldat Dienst – daher der Name „Einmannstand“.

Hebt man die etwas milchig gewordene Kuppel, die sich auf dem von BMW gepachteten Areal befindet, an, schlägt einem ein modriger Geruch entgegen. Von Spinnenweben überzogene, morsche Holzpodeste leiten zu einigen betonierten Stufen, an deren Ende sich eine schwere Stahltüre befindet, wie sie bei Bunkereingängen verwendet wird. „Diese Einmannstände wurden von uns während Luftwaffen-Alarmübungen bei diversen Szenarien besetzt“, erinnerst sich der pensionierte Soldat Mike Weber. Aus diesen Ständen – je einer an den beiden Enden der Startbahn – wurde der Flugbetrieb bei Sichtflugbedingungen von der Platzkontrolle gesteuert.

Im Inneren der Kuppel wurde es im Sommer heiß wie in einer Sauna. © Kronenbitter

Ein Übungsszenario war nämlich, dass der Tower ausgefallen ist und die Jets trotzdem landen können mussten. Bei der „Silent Operation“ musste generell auf den Funkverkehr zwischen Pilot und Platzkontrolle auf dem Tower verzichtet werden. „Dann haben uns die Kameraden aus dem Einmann-stand Hand- oder Lichtzeichen gegeben, die wir beim Überflug erkennen mussten und daraufhin landen durften oder eben nicht“, erklärt Harald Meyer, der als ehemaliger Kampfjet-Pilot öfters an derartigen Übungen teilgenommen hatte.

„Für die Controller war der Aufenthalt in diesem Glashaus eine Herausforderung“, berichtet Weber. Im Winter sei die Kuppel durch die feuchte Atemluft beschlagen und teils vereist gewesen, im Sommer herrschten Temperaturen wie in einer Sauna. „Und startete eine Phantom mit Nachbrenner, dann flatterte die Bauchdecke, weil die Entfernung zum startenden Jet sehr gering war“. Alle Kontrollaktionen des Einmannstandes wurden jedoch aus Gründen der Flugsicherheit von der Besatzung im Kontrollturm, welche dann als „Nichtplayer“ in der Übung war, eng überwacht.

Die Serie

Den Alten Tower, die Fliegerhorstkirche, den Kilometerbau: Diese Gebäude auf dem Fliegerhorst kennen die meisten. Doch auf dem Areal befinden sich viele unbekannte Orte. Das Tagblatt stellt sie vor.