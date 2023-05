Unterführung an Klinik wird neu gestaltet

Von: Peter Loder

Die Arbeiten haben begonnen. © lo

Schon seit mehr als zehn Jahren ist ein damals vom SPD-Verkehrsexperten Mirko Pötzsch beantragter barrierefreier Zugang vom Niederbronnerweg zur Kreisklinik im Gespräch.

Fürstenfeldbruck – Nun wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Allerdings: Die von Fußgängern wegen der vielen Stufen meist gemiedene Unterführung bleibt vorerst wie sie ist.

Stattdessen wurde die Treppe zur Dachauer Straße beseitigt. Die leicht ansteigende Passage wird nun auf rund 60 Meter so nivelliert, dass sie auch für Rollstühle, Kinderwagen oder Fahrräder zu bewältigen sein soll.

Maximal sechs Prozent darf das Gefälle auf kurzen Abschnitten betragen, weshalb an mehreren Stellen ebene Flächen „zum Verschnaufen“ eingebaut werden. Kostenpunkt: knapp 160 000 Euro.

Um die Dachauer Straße sicher überqueren zu können, soll eine Druckknopfampel installiert werden. In dem Bereich gibt es zwei Seniorenheime, Kitas und eine Grundschule. Eine Komplettlösung inklusive Unterführungsumbau scheitert bislang an den dafür benötigten Privatgrundabtretungen. Auch das Landratsamt will wegen geplanter Klinik-Umbauten vorerst kein Areal zur Verfügung zu stellen. Für Thomas Brückner vom Verkehrsforum ist die jetzt gefundene Alternative deshalb „eher nicht befriedigend“. Ähnlich denkt ÖDP-Stadträtin Alexa Zierl, aber: „Wenigstens etwas. Wir bleiben unter dem neuen OB dran an dem Thema.“ lo

