„Aich soll Aich bleiben“: Unterschriften gegen Pläne der Wohnbau-Gesellschaft

Von: Dieter Metzler

Die dörfliche Idylle in Aich soll erhalten bleiben. Das fordern die Gründer der „Initiative der Aicher Bürger“ © Weber

130 Aicher wehren sich gegen ein geplantes Wohnbauprojekt am Ortsrand. Die Unterzeichner einer Forderungsliste an OB Erich Raff befürchten, dass Aich seinen dörflichen Charakter verlieren würde, sollten die 22 Wohnungen tatsächlich entstehen.

Aich – Das Vereinsheim des FC Aich war prall gefüllt. Die Pläne der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises, 22 Wohnungen am östlichen Ortseingang an der Ecke Brucker Straße/Pucher Weg zu errichten, stoßen auf großen Widerstand. Am Ende der Versammlung, zu der die „Initiative der Aicher Bürger“ eingeladen hatte, sprachen sich die rund 130 anwesenden Bürger geschlossen gegen die Pläne aus. Sie unterzeichneten eine Petition an Oberbürgermeister Erich Raff, welche sechs Forderungen enthält, wie in den Augen der Aicher verfahren werden sollte. Die letzte Forderung bringt die Bedenken der Bürger auf den Punkt: „Aich soll Aich bleiben“, und keine Trabantenstadt von Bruck werden.

800 Einwohner

Ziel des Ganzen, so Mit-Initiator Peter Gräßle, sei es, Aich eine Stimme im Stadtrat zu dem geplanten Neubau-Projekt zu geben. „Wir wollen nicht nur ein Spielball des Stadtrats bleiben. Deshalb müssen wir aus der Komfortzone des Zuschauens heraus und zum Akteur werden“, sagte der Sprecher des Initiatoren-Teams. Der Gründung einer Bürgerinitiative räumte Gräßle keine Chancen ein. „Da bräuchten wir die Unterstützung von sieben Prozent von rund 38 000 Einwohnern. Aich hat aber gerade einmal 800 Einwohner.“

Die geplante Bebauung stelle eine Zäsur für den Ort dar. Die Initiative argumentiert zudem, dass die Pläne nicht im Einklang mit dem Paragrafen 11 des Eingemeindungsvertrags von 1975 stünden. Darin heißt es, dass die Stadt in baulicher Hinsicht an das organische Wachstum der Gemeinde Aich anknüpfen werde.

Die Aicher wurden von dem Beschluss, auf dem durch die Stadt ersteigerten Grundstück durch die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises 22 Wohnungen zu erstellen, überrascht. Man sei nicht gegen eine Bebauung, erklärten die Initiatoren, aber die müsse sich ortsverträglich in die vorhandene Dorfstruktur einfügen – und das würde der geplante Wohnblock keinesfalls. Zudem schaffe das Bauprojekt einen Referenzbezug für weitere Bebauungen wie das Isolar-Areal.

Nur fünf Einheiten

Die Aicher Bürger bestehen in ihrer Petition auf die Einhaltung bereits getroffener Zusagen und fordern deshalb die Weiterführung der ursprünglich geplanten Bebauung mit rund fünf Wohneinheiten, wie 2019 dem damaligen Besitzer in Aussicht gestellt wurde.

Zudem sollen auch Einheimische die Möglichkeit haben, ein Baugrundstück zu erwerben und die verbleibende Fläche des städtischen Grundstücks als Ausgleichsfläche dienen. Des Weiteren fordern die Aicher einen moderaten Bevölkerungszuwachs, orientiert an der vorhandenen Infrastruktur. Erreicht werden soll das durch weniger dichte Bebauung im gesamten Ortsgebiet und unter stärkerer Berücksichtigung der ortsansässigen Bürger. Ebenso wünschen sich die Aicher eine rechtzeitige Information bei der Überplanung des Isolar Areals.

