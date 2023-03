Schleuse wird geöffnet: Untersuchungen in Nebenarm der Amper

Die Schleuse im Polizeibad-Arm der Amper. © tb

An einem Seitenarm der Amper wird am Montag, 13. März, das Wasser abgelassen. Das teilen die Stadtwerke mit.

Fürstenfeldbruck – Auf Initiative des örtlichen Fischereivereins werde die untere Schleuse am so genannten Polizeibad-Arm in der Nähe des Klosterareals geöffnet. Mitglieder des Fischereivereins und des Bund Naturschutz können nach dem Abfluss des Wassers den Boden auf Sedimentablagerungen untersuchen, erklären die Stadtwerke. Dazu gehöre die Messung der Stärke der Schlammschichten an verschiedenen Stellen. Danach wird der Arm erneut angestaut.

Beobachter des Wasserwirtschaftsamtes und der Unteren Naturschutzbehörde begleiten diese Maßnahmen. Der Polizeibad-Arm steht als Nebenarm unter Landschaftserhaltungsschutz, erklären die Brucker Stadtwerke.

Der Flusslauf versorgte bis in die 1990er-Jahre hinein das sogenannte Polizeibad mit frischem Wasser. Als das Bad aufgelöst wurde, verlor der Bach seine technische Notwendigkeit. Durch natürliche Ablagerungen verlandet dieser zunehmend.

