Unwetter fegt über die Region: Baum kracht auf Wohnwagen - Schule fällt aus

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

In Gröbenzell schlug der Sturm besonders heftig zu. © FFW Gröbenzell

In der Nacht auf Mittwoch ist ein heftiger Sturm durch den Landkreis Fürstenfeldbruck gezogen. Mehrere Personen sind verletzt.

Fürstenfeldbruck - Das schwere Unwetter, das in der Nacht auf Mittwoch die Region traf, hat Folgen. In der Gemeinde Gröbenzell entfällt heute, 12. Juli, der Präsenzunterricht. Die Sicherheit des Schulweges ist durch herabfallende Äste nicht gewährleistet. Das teilte das Schulamt in der Früh mit.

Das Freibad Mammendorf muss auf Grund des Unwetters letzter Nacht mindestens den heutigen Tag geschlossen bleiben. Aktuelle Informationen gibt es auf der Homepage www.fzp-mammendorf.de unter „News“.

Heftiges Unwetter fegt über die Region - Folgen in Fürstenfeldbruck

Das Unwetter sorgte auch im Dienstbereich der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck für zahlreiche Einsätze. Von umgestürzten Bäumen, herumliegenden Ästen bis hin zu umgestürzten Baugerüsten. Es sei zu kurzfristigen Behinderungen im Straßenverkehr, aber auch zu länger anhaltenden Straßensperrungen gekommen, berichtet die Polizei in der Früh. Zudem wurde die Polizei zu mehreren Fehlalarmen an Gebäuden gerufen, die durch das Unwetter ausgelöst worden sind.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Glück im Unglück hatte ein 39-jähriger Mann, der von einem umgestürzten Baum in der Bahnhofstraße in Fürstenfeldbruck begraben wurde. Der Mann aus Adelshofen lag bei Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst noch bewusstlos und eingeklemmt unter dem Baum. Er konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden und wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich hat sich der 39-jährige jedoch nur leicht verletzt. Er kam mit Prellungen und Abschürfungen davon, so die Polizei.

Großer Baum stürzt auf Wohnwagen: Gewitter hat Folgen in Olching

Während des Unwetters stürzte in der Reiterstraße in Olching ein etwa 20 Meter langer Baum auf einen Wohnwagen, der unter einem Vordach geparkt war. Zu dieser Zeit befand sich der 60-jährige Eigentümer in dem Wohnwagen.

Massive Unwetterfront fegt über Bayern hinweg: Die Bilder der Sturmnacht Fotostrecke ansehen

Das Vordach wurde durch den umgestürzten Baum laut Polizei auf den Wohnwagen gedrückt und der Mann eingeklemmt Anwohner versuchten den Mann aus dem Wohnwagen zu bergen. Dieser konnte sich aber selbst befreien. Notarzt und Rettungsdienst versorgen ihn vor Ort. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung verbracht.

Gröbenzell

Die Feuerwehr Gröbenzell zählte in der Nacht um die 60 Einsätze. Rund 50 Einsatzkräfte sind seit Mitternacht dabei, Straßen und Wege passierbar zu machen. Dabei unterstützt auch die Feuerwehr aus Biburg und des Technischen Hilfswerks aus Fürstenfeldbruck. Bereits in den frühen Morgen Stunden hat auch der Betriebshof mit den Aufräumarbeiten begonnen.

(Dieser Bericht wird immer wieder aktualisiert)