Superzelle zieht über Landkreis Fürstenfeldbruck: Volksfestplatz überschwemmt - Dachfenster kaputt

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Manuel Mai, der Vize-Kommandant der Brucker Feuerwehr, half dabei, den Volksfestplatz vom Wasser zu befreien. © Peter Weber

Am späten Freitagabend ist ein heftiges Gewitter über den Landkreis gezogen: Dicke Hagelkörner prasselten auf die Erde, der Regen überflutete die Straßen. Am Brucker Volksfest rettete die Feuerwehr die Lasershow.

Fürstenfeldbruck/ Mammendorf - Gute sechs Minuten lang hagelte es in vielen Orten im Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Hagelkörner waren teils so groß wie Tischtennisbälle. Allerdings, wie der eine oder andere beobachtet hat, waren sie relativ weich, weshalb sich die Schadensmeldungen bislang offenbar in Grenzen halten. Trotzdem ereigneten sich am Freitag ziemlich ungewöhnliche Szenen.

Am Brucker Volksfestplatz hätte eigentlich um 21.30 Uhr die Lasershow beginnen sollen. Gegen 20.45 Uhr ging aber das Unwetter los. Der Volksfestplatz war innerhalb kürzester Zeit völlig überflutet. Die Besucher flüchteten sich ins Zelt. Festwirt Jochen Mörz blickte angesichts der Hagelkörner etwas angespannt an die Decke seine Zeltes. Doch es hielt dem Unwetter stand.

Völlig überflutet war der Brucker Volksfestplatz. Die Standlbetreiber harrten tapfer aus. © Weber

Draußen pumpten die Feuerwehrleute Wasser ab. Vize-Kommandant Manuel Mai beteiligte sich in Lederhosen und entfernte den Gullideckel. So konnte mit rund eineinhalb Stunden Verspätung die Lasershow doch noch starten, was wohl kurzzeitig niemand mehr geglaubt hätte. .

Über Mammendorf zog laut Wetter-Experten eine Superzelle, auf die massiver Starkregen, Blitze und bis zu vier Zentimeter große Hagelkörner folgten. Die Feuerwehr meldet bislang einen Einsatz (neben dem bei der Hochzeit des Bürgermeisters): Ein Dachfenster an der Schulstraße war zerschlagen worden. Das Fenster wurde so gut wie möglich durch eine Folie abgesichert. 15 Feuerwehrleute waren gegen 21 Uhr im Einsatz.

Facebook-Freunde des Brucker Tagblatts haben fleißig Fotos und Videos von dem Gewitter geschickt. So etwa Kathleen Braun, deren Mann die Größe eines Hagelkorns demonstrierte:

hagel.jpg © Braun