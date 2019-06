Hagel zerstört asbesthaltige Hausfassaden - das muss man bei der Entsorgung beachten

Ein heftiges Unwetter ist am Montag über den Landkreis Fürstenfeldbruck hinweg gezogen. Es hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Alle Infos im Ticker.

Am Montagabend ist ein schweres Unwetter über den Landkreis Fürstenfeldbruck hinweg gezogen. Vor allem in Alling, Germering, Puchheim und Gröbenzell haben Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Zum Teil wurden Häuserfassaden schwer getroffen, Straßen und Schulen geflutet. Viele Menschen waren unterwegs, um beim Aufräumen zu helfen, wie ein Augenzeuge berichtet.

Die Feuerwehren hatten etliche Einsätze, auch bei der Polizei herrscht am Abend Ausnahmezustand.

Bei der S3 und S4 gibt es Sperrungen, weil Bäume im Gleis lagen

+++ Ticker aktualisieren +++

Update Dienstag 15.17. Uhr: Warnung vor Asbest an den zerstörten Fassaden

Durch das Unwetter mit Hagel am Pfingstmontag wurden auch im Landkreis, insbesondere in Germering und Puchheim, Asbestzementfassaden und -dächer beschädigt, berichtetet der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB). Er weist aus diesem Anlass daraufhin, dass beim Umgang mit asbesthaltigen Bauteilen äußerste Vorsicht geboten ist, da von Asbestfasern hohe Gesundheitsgefahren ausgehen; so wird das Tragen von Atemschutzmaske, Handschuhen und Schutzanzug empfohlen.

Die Bauelemente sollten nicht über die durch das Unwetter verursachten Schäden hinaus gebrochen werden und dürfen auch nicht geworfen werden. Fachfirmen, deren Beschäftigte über Sachkundenachweise (nach TRGS 519) verfügen müssen, führen fachgerechte Asbestsanierungen durch. Für die Entsorgung der beschädigten Asbestzementprodukte ist es notwendig, diese staubdicht in sogenannte Big-Bags – werden zum Beispiel am großen Wertstoffhof in Germering, Starnberger Weg, verkauft – zu verpacken.

Die ordnungsgemäß verpackten Asbestabfälle können von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 17 Uhr an der Bauschuttdeponie Jesenwang gegen Gebühr angeliefert werden. Bei der Anlieferung durch Betriebe gelten besondere Nachweispflichten. Für ausführliche Informationen steht die Abfallberatung des AWB zur Verfügung, Telefon (08141) 519-516 oder im Internet auf der Homepage des AWB.

Video: Wie entsteht Hagel

Udpate Dienstag 14.27 Uhr: Grüngutannahme kostenlos - Asbest-Erklärung angekündigt

Der Hagel hat gerade in Germering reihenweise Büsche zerlegt und Bäume beschädigt. Entsprechend groß ist der Andrang an den Wertstoffhöfen. Der zuständige Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises kommt den Bürgern hier nun entgegen: Kostenfrei darf man sonst nur bis zur einer Menge von einem Kubikmeter anliefern. An die Wertstoffhofleiter in Puchheim und Germering sei die Weisung ergangen, jetzt aber nicht so genau hinzuschauen und niemanden heim zu schicken, der mehr als einen Kubikmeter bringt, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Natürlich: Wenn jemand einen ganzen Lkw voll anliefern wolle, dann müsse er zur Annahmestelle in Jesenwang fahren- sonst komme es zu Kapazitätengpässen. „Wir nehmen an, was geht und schauen, dass die Container schnell geleert werden.“ Die Gartencontainer in Puchheim seien außerdem geöffnet.

Der Sprecher des AWB kündigte für später außerdem eine Erklärung an, wie mit heruntergefallenen Asbestplatten umzugehen ist. Denn viele der in Germering beschädigten oder gar zerstörten Fassaden dürften aus diesem belasteten Material bestehen.

Update Dienstag, 12.27 Uhr: Alte Schule überflutet - Neue Vorwarnung

Die alte Schule an der Germeringer Salzstraße, in der zahlreiche Künstler und auch der Kunstkreis Germering (KKG) Ateliers haben, ist vom Hagelsturm besonders heftig getroffen worden. Das Dach schaut aus wie löchriger Schweizer Käse, sämtliche Fenster auf der Westseite sind zerborsten und fast alle Ateliers stehen unter Wasser. „Wir sind geschockt,“ meinte KKG-Vize Vera Greif, nachdem sie am Dienstag gemeinsam mit Michael Glatzel und Irene Wührl-Petry – beide haben von der Stadt Ateliers gemietet – das Haus begutachtet hatte. Der Kunstkreis organisierte sofort Helfer, um das Wasser aus dem Vereinsraum zu bekommen. Ein für gestern vorgesehenes Kreativ-Treffen musste aber abgesagt werden. Die Stadt wollte sich den Schaden ansehen und vor allem das Dach provisorisch abdichten - letzteres muss bei die Feuerwehr bei diversen Dächern oder Fenstern machen. Denn für Dienstagnachmittag gibt es bereits eine weitere Unwetter-Vorwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Demnach können ab 17 Uhr wieder schwere Gewitter aufkommen. Der Wetterdienst warnt vor Sturmböen, Starkregen und erneutem Hagel.

Neben unzähligen privaten Pkw hat es in Germering auch fünf Dienstfahrzeuge erwischt. Sie weisen Hagelschäden auf, wie ein Sprecher berichtete. Er berichtet davon, dass in der PI unzählige zerborstene Autoscheiben gemeldet wurden, von zerhagelten Fensterfronten und Dächern. „Das war schon heftig.“

Update vom 12. Juni 2019: Die Feuerwehr in Germering ist auch am Dienstag noch im Dauereinsatz, um Schäden nach dem Unwetter zu beheben.

Die Feuerwehr Gröbenzell berichtet am Dienstag von Einsätzen bis tief in der Nacht. Tiefgaragen, vollgelaufene Keller und überflutete Straßenkreuzungen beschäftigen die Feuerwehr. Die Unterführung an der Freyastrasse musste mit Schmutzwasserpumpen vom Wasser befreit werden. Am Dienstag in der Früh ging es mit einem vollgelaufenen und nicht mehr abfließenden Flachdach weiter. Insgesamt war die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften unterwegs.

Unwetter zieht über den Landkreis Fürstenfeldbruck: Die Meldungen von Montag, 10. Juni 2019

20.45 Uhr: In Alling pumpen die Feuerwehrleute im ganzen Gemeindegebiet Wasser aus Kellern. Auch einige Straßen sind überflutet, berichtet Kommandant Benedikt Friedinger. Im benachbarten Puchheim fällt bis zu sechs Zentimeter großer Hagel vom Himmel. Das Wasser lief in Keller und überschwemmte Straßen, berichtet Alexander Sabaraj, Sprecher der Puchheimer Wehr.

20.44 Uhr: In Gröbenzell ist die Freya-Unterführung vollständig überflutet. Sie bleibt die Nacht über gesperrt. Zwölf Einsatzkräfte sind mit vier Fahrzeugen im Gemeindegebiet unterwegs. Sie räumen vier Bäume von den Straßen und legen vier Gullis frei. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagte Kommandant Claudius Weirauch.

Hagelkorn verletzt Passant am Kopf: Unwetter fegt über Germering

20 Uhr: Ein golfballgroßes Hagelkorn hat in Germering einen Passanten am Kopf verletzt. Er hat eine Platzwunde davon getragen. Ein Autofahrer wurde von Splittern seiner Frontscheibe getroffen und verletzt.

19.54 Uhr: Die Linie S 3 ist aufgrund eines Baumes im Gleis zwischen Pasing und Olching gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxi ist eingerichtet. Die Linie S 4 ist aufgrund eines Baumes im Gleis zwischen Pasing und Puchheim gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr kann aktuell nicht eingerichtet werden.

Unwetter im Landkreis Fürstenfeldbruck: Freya-Unterführung überflutet

19.44 Uhr: In Gröbenzell wird offenbar die Freya-Unterführung vorerst gesperrt bleiben. Die Straße ist völlig überflutet.

19.24 Uhr: Die Kirchenschule in Germering hat es schlimm getroffen. Hier steht die Aula unter Wasser. Unsere Kollegin teilt uns mit, dass in der Stadt gefühlt alle auf den Beinen sind, um aufzuräumen. Die Dachfenster in der Schule wurden verschalt, die Feuerwehr musste dann schon wieder weiter.

19 Uhr: Unsere Leser haben uns Bilder geschickt, die das Ausmaß des Unwetters zeigen (siehe Bilder unten). Die Feuerwehrleute sind in den betroffenen Gebieten noch voll im Einsatz. Die ersten Informationen haben sie uns trotzdem schon zukommen lassen. Die Polizei spricht von einer immensen Anzahl an Einsätzen, die abgearbeitet werden müssen. Es zeichnet sich ab, dass das Unwetter eine Schneise der Verwüstung von Alling, über Germering, Puchheim und Gröbenzell hinterlassen hat. Es sind zahlreiche Straßen und Unterführungen überflutet.

Fassade von Haus durchlöchert, Vögel tot im Garten: Das Unwetter im Landkreis Fürstenfeldbruck

Landkreis – Das Wetter über Deutschland hat in der Region Verstörungen angerichtet. In Germering flogen tischtennisball-große Hagelkörner an die Fassade eines Hauses und durchlöcherten sie. Äste lagen in den Wiesen, Straßen standen unter Wasser. Auch in Gröbenzell lagen tote Vögel in den Gärten. Die Hagelhaufen türmen sich in Garten. Etliche Hobby-Gärtner werden um ihre Blumen trauern.

Video: Extremwetter auch am Wörthsee

Es zeichnet sich bereits ab, dass es Germering beziehungsweise den östlichen Landkreis am schlimmsten erwischt hat. In Unterpfaffenhofen meldet die Feuerwehr 20 Einsätze, im Feuerwehrhaus sind die Scheiben kaputtgegangen. Ins Germeringer Feuerwehrhaus läuft nach dem heftigen Regen das Wasser.

+ Die Hagelkörner durchlöcherten die Fassaden mehrerer Häuser. © Helga Zagermann

Auch in Puchheim sind die Einsatzkräfte unterwegs. Dort schlugen Hagelkörner von einem Durchmesser von vier bis sechs Zentimetern ein.

Unwetter im Kreis Fürstenfeldbruck: Das sind die Bilder unserer Leser Zur Fotostrecke

Banger Blick auch auf die Fürstenfelder Gartentage in Fürstenfeldbruck: Hier ist man aber offenbar laut Veranstalter mit einem blauen Auge davongekommen. Die Aussteller können bislang keine Schäden verzeichnen. Auch die Brucker Feuerwehr hatte es vergleichsweise entspannt: Es gab keine Einsätze.

Weitere Bilder und Videos sind auch auf der Facebook-Seite des Fürstenfeldbrucker Tagblatts zu sehen.