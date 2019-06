Ausnahmezustand nach Unwetter: Hagelkörner durchlöchern Haus - Schule geflutet

Ein heftiges Unwetter ist gerade über den Landkreis Fürstenfeldbruck hinweg gezogen. Es hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Alle Infos im Ticker.

Am Montagabend ist ein schweres Unwetter über den Landkreis Fürstenfeldbruck hinweg gezogen. Vor allem in Alling, Germering, Puchheim und Gröbenzell haben Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Zum Teil wurden Häuserfassaden schwer getroffen, Straßen und Schulen geflutet. Viele Menschen waren unterwegs, um beim Aufräumen zu helfen, wie ein Augenzeuge berichtet.

Die Feuerwehren hatten etliche Einsätze, auch bei der Polizei herrscht am Abend Ausnahmezustand.

Bei der S3 und S4 gibt es Sperrungen, weil Bäume im Gleis lagen.

20.45 Uhr: In Alling pumpen die Feuerwehrleute im ganzen Gemeindegebiet Wasser aus Kellern. Auch einige Straßen sind überflutet, berichtet Kommandant Benedikt Friedinger. Im benachbarten Puchheim fällt bis zu sechs Zentimeter großer Hagel vom Himmel. Das Wasser lief in Keller und überschwemmte Straßen, berichtet Alexander Sabaraj, Sprecher der Puchheimer Wehr.

20.44 Uhr: In Gröbenzell ist die Freya-Unterführung vollständig überflutet. Sie bleibt die Nacht über gesperrt. Zwölf Einsatzkräfte sind mit vier Fahrzeugen im Gemeindegebiet unterwegs. Sie räumen vier Bäume von den Straßen und legen vier Gullis frei. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagte Kommandant Claudius Weirauch.

20 Uhr: Ein golfballgroßes Hagelkorn hat in Germering einen Passanten am Kopf verletzt. Er hat eine Platzwunde davon getragen. Ein Autofahrer wurde von Splittern seiner Frontscheibe getroffen und verletzt.

19.54 Uhr: Die Linie S 3 ist aufgrund eines Baumes im Gleis zwischen Pasing und Olching gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Taxi ist eingerichtet. Die Linie S 4 ist aufgrund eines Baumes im Gleis zwischen Pasing und Puchheim gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr kann aktuell nicht eingerichtet werden.

Unwetter im Landkreis Fürstenfeldbruck: Freya-Unterführung überflutet

19.44 Uhr: In Gröbenzell wird offenbar die Freya-Unterführung vorerst gesperrt bleiben. Die Straße ist völlig überflutet.

19.24 Uhr: Die Kirchenschule in Germering hat es schlimm getroffen. Hier steht die Aula unter Wasser. Unsere Kollegin teilt uns mit, dass in der Stadt gefühlt alle auf den Beinen sind, um aufzuräumen. Die Dachfenster in der Schule wurden verschalt, die Feuerwehr musste dann schon wieder weiter.

19 Uhr: Unsere Leser haben uns Bilder geschickt, die das Ausmaß des Unwetters zeigen (siehe Bilder unten). Die Feuerwehrleute sind in den betroffenen Gebieten noch voll im Einsatz. Die ersten Informationen haben sie uns trotzdem schon zukommen lassen. Die Polizei spricht von einer immensen Anzahl an Einsätzen, die abgearbeitet werden müssen. Es zeichnet sich ab, dass das Unwetter eine Schneise der Verwüstung von Alling, über Germering, Puchheim und Gröbenzell hinterlassen hat. Es sind zahlreiche Straßen und Unterführungen überflutet.

Fassade von Haus durchlöchert, Vögel tot im Garten: Das Unwetter im Landkreis Fürstenfeldbruck

Landkreis – In Germering flogen tischtennisball-große Hagelkörner an die Fassade eines Hauses und durchlöcherten sie. Äste lagen in den Wiesen, Straßen standen unter Wasser. Auch in Gröbenzell lagen tote Vögel in den Gärten. Die Hagelhaufen türmen sich in Garten. Etliche Hobby-Gärtner werden um ihre Blumen trauern.

Es zeichnet sich bereits ab, dass es Germering beziehungsweise den östlichen Landkreis am schlimmsten erwischt hat. In Unterpfaffenhofen meldet die Feuerwehr 20 Einsätze, im Feuerwehrhaus sind die Scheiben kaputtgegangen. Ins Germeringer Feuerwehrhaus läuft nach dem heftigen Regen das Wasser.

Auch in Puchheim sind die Einsatzkräfte unterwegs. Dort schlugen Hagelkörner von einem Durchmesser von vier bis sechs Zentimetern ein.

Banger Blick auch auf die Fürstenfelder Gartentage in Fürstenfeldbruck: Hier ist man aber offenbar laut Veranstalter mit einem blauen Auge davongekommen. Die Aussteller können bislang keine Schäden verzeichnen. Auch die Brucker Feuerwehr hatte es vergleichsweise entspannt: Es gab keine Einsätze.