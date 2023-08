Unwetter und ein trügerischer Hellseher beim Brucker Brett’l

Das Ensemble des Brucker Brett’l probt derzeit für die Premiere. Das Stück spielt in einer verlassenen Schmiede in einem bayerischen Dorf. © Markus Pöllmann

Beim Brucker Brett’l beginnt die heiße Probenphase. Denn bald steht die nächste Premiere an: die Komödie „Der Mascara“ von Peter Landstorfer.

Fürstenfeldbruck - Die Handlung erinnert fast ein bisschen an aktuelle Ereignisse: Ein bayerisches Dorf wurde mehrmals von starken Unwettern heimgesucht, schon zweimal wurde es fast völlig zerstört. Nur die verlassene Schmiede am höchsten Punkt des Dorfes wurde verschont. Deshalb sammeln sich die Dorfbewohner bei starken Unwettern dort zum Bittgebet. Doch dann werden sie bei einem Gewitter von einem fremden Schutzsuchenden überrascht. Dieser versteht es, sich die Leichtgläubigkeit der Dörfler zum Vorteil zu machen und sie von seinen weissagerischen Fähigkeiten zu überzeugen. Bis eine Taglöhnerin ihn als ehemaligen Knecht wiedererkennt.

Die Darsteller sind Markus Klose von Waldreut (Mascara), Stefan Ernst (Pater Friedl, Dorfpfarrer), Sabine Kemmet (Ungläubige), Florian Ölmaier (Bürgermeister), Martha Holzhauser (Bürgermeisterin), Susi Ruf (Wirtin), David Gilbert (Bäcker), Verena Kraus (Lehrmädel Bepi), Petra Engelhardt (Hebamme), Bianca Bovenga (Taglöhnerin) und Peter Schiele (Knecht). Regie führt Mani Burian.

Premiere ist am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr in der Brett’l-Scheune in Biburg. Weitere Vorstellungen am ersten Wochenende folgen am 7. Oktober, 20 Uhr, und 8. Oktober, 19 Uhr, sowie an den folgenden Wochenenden. Die Termine stehen auf der Internetseite www.bruckerbrettl.de. Dort können auch Karten für elf Euro plus Vorverkaufsgebühren erworben werden.

