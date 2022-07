Das ist los am Wochenende: Urlaubslektüre vom Flohmarkt und vieles mehr

Landkreis FFB

Viele werden am ersten Ferienwochenende bereits in den Urlaub starten. Doch auch diejenigen, die daheim bleiben, oder erst später wegfahren, brauchen sich beileibe nicht zu langweilen.

Fürstenfeldbruck – Es gibt viele Veranstaltungen. Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein.

Leseratten dürfen sich auf den bekannten Gröbenzeller Bücherflohmarkt freuen. Der präsentiert sich diesmal coronabedingt in einer Sommer-Edition. Das Angebot ist etwas kleiner als normalerweise im Frühjahr, dafür warten aber wieder besondere Raritäten und Schmankerl auf Abnehmer. Einfach am Samstag, 30. Juli, zwischen 10 und 19 Uhr, beziehungsweise am Sonntag, 31. Juli, zwischen 10 und 18 Uhr in der Wildmooshalle vorbeischauen und stöbern.

Freunde besonderer Fahrzeuge kommen am Samstag in Olching auf ihre Kosten. Die Motorsportfreunde (MSF) laden zum Oldtimer Treffen ein. Auf dem Volksfestplatz werden Fahrzeuge zu sehen sein, die Sammlerherzen höher schlagen lassen. Los geht es um 10 Uhr, Schirmherr Bürgermeister Andreas Magg wird die Veranstaltung dann eröffnen.

Das große Open Air Festival der Subkultur am Alten Schlachthof in Fürstenfeldbruck steigt am Freitag ab 16 Uhr und am Samstag ab 14 Uhr. Mehrere Bands – auch aus der Region – treten auf der Bühne auf. Es gibt eine Strandbar, Essensstände und am Samstag ein Völkerballturnier. Der Eintritt kostet für beide Tage 14 und für Samstag zehn Euro, Subkultur-Mitglieder zahlen nichts. Auf dem Veranstaltungsforum Fürstenfeld läuft noch bis Sonntag das Chorfestival „vokalSinn“. Dabei dreht sich alles um Chormusik und Konzerte in moderner Form. Es gibt Workshops und insgesamt sechs Konzerte. Für die Konzerte sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Infos stehen auf der Internetseite www.vokalsinn.com.

150-jähriges Bestehen feiert der Krieger- und Soldatenverein Türkenfeld-Zankenhausen: Alle Veranstaltungen finden in der Schönbergaula statt. Am Freitag ist Wattturnier ab 19 Uhr. Am Samstag beginnt um 17 Uhr die Totenehrung mit Salutschießen und Standkonzert. Um 19 Uhr folgte der Festabend mit Maßkrug-stemmen, später ist Party mit DJ. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Um 14 Uhr startet der Festzug durch Türkenfeld. Davor und danach gibt es Essen sowie Kaffee und Kuchen in der Schönbergaula

In Kaltenberg ist am Wochenende noch einmal Ritterturnier. Für Freitag (ab 17 Uhr) sind noch freie Sitz- und Stehplätze in der Arena vorhanden. Am Samstag (ab 16 Uhr) und Sonntag (ab 12 Uhr) können Kurzentschlossene lediglich noch Karten für Stehplätze erwerben. In Grafrath darf getanzt werden. Am Samstag startet der Boogie-Ball um 20 Uhr im Bürgerstadl.