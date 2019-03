Verkehr bestimmt Bürgerversammlung

Wie schon in Aich stand auch bei der Bürgerversammlung für die Stadtmitte, Gelbenholzen, Lindach und Neulindach der Verkehr im Mittelpunkt. Rund 40 Anwohner waren am Donnerstag ins Rathaus gekommen, um ihre Anliegen vorzutragen.

Fürstenfeldbruck – So manchen Brucker treibt die Sorge vor mehr Schwerlastverkehr nach einem eventuellen Neubau der Amperbrücke um. „Wenn die Brücke erstmal gebaut ist, bleibt der Verkehr die nächsten 50 Jahre in Bruck“, gab ein Besucher der Veranstaltung zu bedenken. Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) nutzte die Anmerkungen, um zu betonen, dass vieles noch offen sei und die aktuell anstehende Sanierungsmaßnahme keine grundlegenden Veränderungen bringe. Die Brücke, die ab kommender Woche für sechs Wochen gesperrt ist, werde jetzt vom für Bundesstraßen zuständigen Straßenbauamt lediglich ertüchtigt. Unter anderem über den Denkmalschutz wolle die Stadt einen Komplettabriss und einen Neubau – der dann auch den Weg für schwere Lastwagen durch die Stadt ebnen könnte – auch in Zukunft verhindern. „Wir kämpfen drum“, sagte Raff.

Dass heute schon Lkw mit mehr als den erlaubten 16 Tonnen über die Brücke und damit durch die Innenstadt fahren würden, kritisierte ein Bürger und forderte Kontrollen. Raff entgegnete, dafür habe die Polizei keine Kapazitäten. Zudem gebe es zwar immer schwarze Schafe, aber oft täusche die Größe der Lkw. Wenn sie leer seien, würden die Gewichtsbegrenzung nicht überschritten.

Derselbe Bürger äußerte auch den Wunsch nach zusätzlichen Fußgängerüberwegen in der Hauptstraße. Ihr Fehlen mache die Einkaufssituation unattraktiv. Die Frage könne er nachvollziehen, sagte Raff, aber die Taktung der Ampeln lasse weitere Überwege nicht zu. „Wenn es unsere Straße wäre, hätten wir schon Ideen“, sagte Raff. Aber es handle sich um eine Bundesstraße, und das Straßenbauamt mache nicht mit.

Ebenfalls nicht in der Zuständigkeit der Stadt ist eine mögliche Verlegung der Staatsstraße 2054 Richtung Maisach auf die Umgehung vom Pucher Meer zur Hasenheide. Dennoch stimmte die Bürgerversammlung auf Antrag eines Bürgers dafür, dass sich der Stadtrat sich mit einer Tempobeschränkung und dem Bau eines Zebrastreifens auf Höhe der Bushaltestelle beim ehemaligen Waldcafé befasst.

Die Verlegung der Staatsstraße sei versprochen worden, es habe sich aber nicht getan sagte der Wortführer. Verkehr und Lärm an dieser Stelle seien unerträglich. Raff sagte, man sei seit zwei Jahren mit dem Straßenbauamt in Kontakt. Das spiele bislang aber nicht mit.

Bemängelt wurde zudem das teilweise Fahrverbot für Radler auf der Emmeringer Straße Richtung stadtauswärts. Das sei in der Tat nicht einsehbar, sagte Raff. Man sei mit dem für die Kreisstraße zuständigen Landratsamt in Kontakt.

Auch interessant: Tod unter der Amperbrücke - ein Regiokrimi