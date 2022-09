Verkehrschaos nach Gedenk-Feier – Dreharbeiten für ZDF-Sendung in die Nacht verschoben

Von: Peter Loder, Lisa Fischer

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot unterwegs. © Weber

Das Verkehrschaos rund um die Gedenkfeier am Montagabend hat sich sogar auf Dreharbeiten für die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ ausgewirkt.

Fürstenfeldbruck/Olching - Die Innenszenen für den Film über einen nie aufgeklärten Vermisstenfall konnten im MEC in Olching noch gedreht werden. Die Arbeiten für die Außenszenen aber hätten eigentlich um 20 Uhr beginnen sollen. Dafür wurde im Schwaigfeld extra eine Ampel an der Kreuzung aufgebaut - an einer roten Ampel war die Frau nämlich zuletzt gesehen worden. Wegen der Straßensperren und der damit verbundenen Staus musste sich das Team gedulden und den Außendreh um Stunden verschieben.

Insgesamt kam es laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Insbesondere für die Fahrten des israelischen Staatspräsidenten Jitzchak Herzog und des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier waren zeitlich begrenzte Verkehrssperren auf der Strecke vom Flughafen München zum Fliegerhorst Fürstenfeldbruck und zurück erforderlich. Staubildungen gab es auf den Bundesautobahnen A 8, A 9, A 92 und A 99.

Vor allem auf der A 99 waren die Nerven der Auto- und Lkw-Fahrer gefordert. Hier bildete sich ein über zehn Kilometer langer Stau zwischen der Anschlussstelle Neuherberg und dem Allacher Tunnel. Die Verkehrsmaßnahmen konnten laut Polizei um 18.15 Uhr eingestellt werden. Die Behinderungen hielten jedoch bis in die späten Abendstunden an. Rund 750 Einsatzkräfte waren bei den Sicherungsmaßnahmen im Einsatz. Sie wurden für die Absicherung der Gedenkfeier in Fursty eingesetzt, wie auch bei der Begleitung der Angehörigen der Opfer sowie Staatsgäste und Politiker. lo/lif

