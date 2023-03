„Kein Platz verzichtbar“: Verlängerung für Asylheim am Fliegerhorst?

Von: Thomas Steinhardt

Die Regierung betreibt das Ankerzentrum. © Weber

Eigentlich sollte das Ankerzentrum zur Aufnahme von Asylbewerbern am Brucker Fliegerhorst Ende des Jahres 2023 schließen. Das Innenministerium hat aber großes Interesse an einem Weiterbestand der großen Flüchtlingsunterkunft.

Fürstenfeldbruck – Vor einigen Jahren wurde vereinbart, dass das Ankerzentrum Ende 2023 schließen soll – auch mit Blick auf die geplante Nachnutzung des Militärareals, an dessen Rand die Unterkunft liegt. Gleichzeitig kamen die Verantwortlichen in Stadt und Freistaat aber überein, dass eine Verlängerungsoption bestehen bleibt.

Auf Tagblatt-Nachfrage erklärt das Bayerische Innenministerium nun, dass im Jahr 2022 rund 39 100 Asylbewerber nach Bayern gekommen seien. Hinzu kamen rund 152 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die nach Angaben des Bundes für Bayern im Ausländerzentralregister registriert worden sind.

Migrationsanreize

„Die von der Bundesregierung massiv ausgeweiteten Aufnahmeprogramme und mangelnden Abstimmungen mit den Ländern führen zu einer weiteren Verschärfung der Situation und mangelnder Planbarkeit“, so eine Sprecherin des Innenministeriums.

Zudem setze der Bund in Zeiten hoher Zugangszahlen noch zusätzliche Anreize für mehr Migration. „Von einer Entspannung in den nächsten Monaten ist daher auch im Bereich der Unterbringung nicht auszugehen“, so die Ministeriums-Sprecherin. Erschwert werde die ohnehin prekäre Situation durch die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt.

Die Regierungen und Kreisverwaltungsbehörden versuchten unter Hochdruck, weitere Kapazitäten zu akquirieren, tun sich vielerorts aber sehr schwer. „All dies führt dazu, dass in der aktuellen Situation grundsätzlich auf keinen Platz im Bereich der bereits vorhandenen Flüchtlingsunterkünfte verzichtet werden kann“, so die Sprecherin des Innenministeriums.

Das Gespräch suchen

Das Ministerium werde daher rechtzeitig mit allen Beteiligten, insbesondere den kommunalen Vertretern, das Gespräch in Bezug auf Flüchtlingsunterkünfte in Fürstenfeldbruck suchen. Nach Aussage des Bundes seien bundeseigene Liegenschaften wie das Ankerzentrum ein wesentlicher Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingslage.

Das Ankerzentrum wurde im Jahr 2018 als Dependance der Ankereinrichtung Oberbayern gegründet. Die alte Luftkriegsschule, die vom Militärareal abgegrenzt wurde, bietet Platz für um die 1000 Geflüchtete und umfasst verschiedene Einrichtungen wie etwa eine Kleiderkammer oder Sportstätten. Betrieben wird sie von der Regierung von Oberbayern.

Die Zahl der dort lebenden Flüchtlinge wird auf die Unterbringungsquote des Landkreises angerechnet. Würde das Ankerzentrum geschlossen, würden in der Region Bruck auf einen Schlag 1000 Plätze fehlen, die dann andernorts geschaffen werden müssten.

