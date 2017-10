Verletzliche Kunst mit der Kettensäge

Eine Wandskulptur aus Papier, ein hölzerner Akt und glasierte Keramik – so unterschiedlich wie ihre Werke sind die Künstler, die Landrat Thomas Karmasin heuer mit dem Kunstpreis des Landkreises ausgezeichnet hat. Attai Chen, Christine Kellerer und Tamy Plank konnten die Jury unter 110 Bewerbern von sich überzeugen.

Fürstenfeldbruck – Sämtliche eingereichten Werke sind derzeit im Kunsthaus Fürstenfeldbruck zu sehen. Sie zeigen, welch spannende künstlerische Bandbreite die Region zu bieten hat.

Attai Chen – Verfall und Neuanfang

Mit Attai Chen, geboren in Jerusalem und wohnhaft in Althegnenberg, ist so etwas wie ein internationaler Hochkaräter unter den Preisträgern. Werke des 38-Jährigen, der sich in erster Linie mit Schmuck und Skulpturen beschäftigt, sind in München, Tel Aviv und Jerusalem zu sehen, im Museum of Modern Art in New York – und jetzt auch in Bruck.

An der Stirnwand im Untergeschoss des Kunsthauses prangt seine Wandskulptur „Compounding Fractions“, was soviel wie „zusammengesetzte Bruchteile“ bedeutet. Das Werk aus hartgepressten schwarzen Papieren ist inhaltlich undefinierbar und bietet dem Betrachter demzufolge „keine erzählbare Geschichte“, wie die Ulmer Kunsthistorikerin Birgit Höppl in ihrer Laudatio anmerkte. Stattdessen setze das „dichte, sich entfaltende Gewirr“, das die Jury mit seiner gebändigten Dynamik begeisterte, einen Assoziationsfluss in Gang.

Chen möchte mit seinen Arbeiten die Zyklen der Natur festhalten, möchte Wachstum, Verfall und Neuanfang darstellen. „Es ist meine Absicht, einen Moment in dieser endlosen Bewegung zu erfassen, um die Zerbrechlichkeit des Vorübergehenden zu reflektieren“, sagt der Künstler.

Christine Kellerer – Der weibliche Akt

Auf den ersten Blick alles andere als zerbrechlich sind die Arbeiten von Christine Kellerer. Die 55-Jährige aus dem Landkreis Landsberg erschafft Holzskulpturen mit der Kettensäge, doch auch diese strahlen Verletzlichkeit aus – wie der überlebensgroße weibliche Akt, für den die Landwirtin mit dem Kunstpreis ausgezeichnet wurde.

Kellerer hat sich neben dem bäuerlichen Familienbetrieb Freiräume für ihre kreativen Neigungen geschaffen und liebt es, schnell und spontan ihre Ideen umzusetzen. „Thematisch steht bei mir der Mensch in allen Facetten wie Freude, Trauer und Leid im Mittelpunkt“, sagt die dreifache Mutter. Sie hat künstlerisch noch viel vor. Zusätzlich zu Holz und Stein arbeitet sie seit vielen Jahren mit Ton, Gips und Wachs und hat zuletzt auch Grafik und Malerei für sich entdeckt.

Dass zwei Künstler sich den von der Sparkasse Fürstenfeldbruck gesponserten, mit 4000 Euro dotierten Preis teilen, ist lange nicht mehr vorgekommen, aber bei der großen Zahl der Einreichungen vielleicht auch keine Überraschung. Sehenswert sind auf jeden Fall nicht nur die Sieger-Arbeiten, sondern auch die vielen anderen ausgestellten Werke – Gemälde und Zeichnungen, Arbeiten aus Stahl und Stuckmarmor, Holz und Papier.

Tamy Plank – Worte aus Keramik

Zum Kunstpreis gehört traditionell auch die Würdigung des Nachwuchses, und so durfte sich heuer die 27-jährige Tamy Plank über den mit 2000 Euro dotierten Förderpreis freuen. „Agnes“ heißt ihr Werk nach dem gleichnamigen Roman des Schweizer Autors Peter Stamm, und dieses Buch bildet auch die Grundlage für den hölzernen Objektkasten voller kleiner Keramikarbeiten. Die Künstlerin aus dem Raum Dachau hat von jeder Seite des Romans einen Satz in eine Skizze übersetzt und diese wiederum in Keramikteilchen verwandelt. So entsteht eine eigene Welt, ein Universum von Teilchen, die der Benennbarkeit nur knapp entgehen. Sie sehen aus wie Essbares oder Alltagsgegenstände - aber eben nur fast. Auch hier kann der Betrachter nach Herzenslust assoziieren und interpretieren.

Plank hatte gerade noch Zeit den Preis entgegenzunehmen, bevor sie im Rahmen eines Erasmus-Stipendiums zu einem Semester an der Königlich Dänischen Kunstakademie nach Kopenhagen reist. (Ulrike Osman)

Die 18. Kunstausstellung

des Landkreises im Kunsthaus Fürstenfeldbruck läuft noch bis zum 29. Oktober und ist jeweils Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.