Gnadenhochzeit: Vertrauen und Zusammenhalt über 70 Ehejahre

Gnadenhochzeit feierten Maria und Gustav Gruber. Stadtrat Franz Höfelsauer gratulierte. © peter weber

Maria und Gustav Gruber lernten sich einst in einem Flüchtlingslager kennen – nun feiern sie Gnadenhochzeit.

Fürstenfeldbruck – 70 Jahre ist es her, dass sich Maria (92) und Gustav (93) Gruber im Flüchtlingslager auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers in Dachau das Ja-Wort gaben. Nach sieben Jahrzehnten Ehe, geprägt von vielen Schicksalsschlägen, feierten sie nun im Pflegeheim ihre Gnadenhochzeit mit ihrem Sohn Wolfgang Gruber (62), drei Schwestern, einer Schwägerin und seinem Neffen.

Der Jubilar stammt aus Schlesien, seine Gattin aus dem heutigen Tschechien. Eines Tages ging Gustav Gruber, damals Anfang 20, in ein Lokal auf dem Lagergelände, in dem Maria arbeitete. Es funkte zwischen den beiden.

In einer Baracke

An den Tag der Eheschließung kann sich Lydia Möller (82) noch gut erinnern: Sie und eine jüngere Schwester des Bräutigams litten an Mumps, konnten aber an den spärlichen Festlichkeiten teilnehmen: „Die Hochzeit war in einer der Lager-Baracken“, erzählt die 82-jährige Dachauerin. Im Anschluss sei die gesamte Hochzeitsgesellschaft in die Wohnung ihrer Eltern gegangen – ebenfalls im Lager, wo ihre Mutter dann das selbst gekochte Hochzeitsmahl servierte: Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat und einer „guten Suppe“, erinnert sich Gustav Gruber.

Nach der Hochzeit 1953 und der Geburt ihrer beiden Söhne begann das Ehepaar sich nach einem Ort umzusehen, wo sie ein Haus bauen konnten. Fündig wurden die beiden schließlich in Emmering. 1971 konnten sie ihr Eigenheim beziehen und lebten dort 48 Jahre.

Das Ehepaar Gruber musste in den 70 Jahren viele Schicksalsschläge überwinden. Ein Sohn starb, dazu mehrere von Gustav Grubers acht Geschwistern und sein Schwager. Über die schwere Zeit half den beiden die große Familie und ihr eigener Zusammenhalt. „Gustav war Maria immer ein guter Ehemann“, erzählt seine Schwester Lonia Niebiossa (81). „Er hat nicht getrunken, nicht geraucht und hat immer fleißig bei BMW gearbeitet.“

Vor 70 Jahren gab sich das Paar in Dachau das Ja-Wort. © mm

Maria Gruber widmete sich aufopfernd der Pflege des erkrankten Sohnes. Dafür stellte sie sogar das Backen hinten an. „Sie war wirklich eine gute Bäckerin“, erinnert sich Lydia Möller. „Wir haben immer alle Geburtstage gefeiert, mit der ganzen Verwandtschaft und da gab es immer Kuchen von meiner Mutter“, ergänzt Sohn Wolfgang Gruber. Bis zu 30 Familienmitglieder kamen mehrmals im Jahr zu den Grubers nach Emmering, wo sie gemeinsam feierten.

Nun blicken die Eheleute Gruber auf eine ruhige und zufriedene Ehe zurück, wie der Sohn des Paars berichtet. „Sie haben immer zusammengehalten und sich gut verstanden.“ Das sei auch der Schlüssel für ein derart langes Eheglück, sagt der Jubilar Gustav Gruber. Denn: „Wenn man jemanden findet, mit dem man sich gut versteht und dem man vertraut, dann hält es einfach.“ CHRISTINA STROBL

