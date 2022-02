Verzicht auf Verkehrsplan für die City

Im Namen der Grünen-Stadtratsfraktion hatte Thomas Brückner im Dezember 2020 einen umfangreichen Antrag zur Verkehrslenkung und Verkehrsberuhigung in der Brucker Innenstadt gestellt. Wie ging es damit weiter?

Fürstenfeldbruck –Die Verwaltung sollte beauftragt werden, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Ursprünglich sollte der Antrag im Juli 2021 im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau (UVT) behandelt werden. Das ist nun nicht mehr nötig, befand der Ausschuss einstimmig. Denn im Rahmen der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans für die Stadt wurden zahlreiche Forderungen der Grünen bereits geprüft.

Einbahnstraßen

Die Grünen hatten Ende 2020 unter anderem mehrere Eckpunkte für ein Verkehrskonzept Innenstadt genannt: Verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche, dazu eine Fußgängerzone und Tiefgarage am Viehmarktplatz, eine Betrachtung der B2 in der Haupt- und Augsburger Straße sowie Einbahnstraßen in der inneren Maisacher, Schöngeisinger und Pucher Straße. Dass über ihren Antrag bislang nicht eigens beraten wurde, damit konnten die Grünen leben. Sie selbst hatten darum gebeten, die Sache bis zur Verabschiedung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) zurückzustellen. Einige Punkte des Antrags wurden inzwischen tatsächlich in der Lenkungsgruppe zum VEP ausführlich behandelt und auch übernommen, teilte Stadtbaumeister Johannes Dachsel jetzt im UVT mit.

Im Rahmen der Entwicklung des VEP wurde häufig über Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und zur Optimierung des innerstädtischen Bereichs diskutiert. Selbst Zukunftsszenarien wurden berechnet und die Auswirkungen auf bestimmte Maßnahmen auf die Verkehrsbelastung geschätzt. Ein Teil dieser Szenarien wurde auch bei der Klausurtagung im Sommer 2020 vorgestellt. Neben dem Kfz-Verkehr beinhalte der VEP hinreichend Maßnahmen für den Fußverkehr, Radverkehr und den ÖPNV, erläuterte Dachsel.

47 Prozent weniger Verkehr

Aus Brückners Sicht unzureichend behandelt wurde bislang jedoch die im Antrag enthaltene Forderung nach einer Einbahnstraßenregelung für die Schöngeisinger und die Pucher Straße. Darauf ging er nun erneut ein. „Dass bei einer Einbahnstraße 47 Prozent weniger Verkehr ist, das kann ich nachvollziehen“, meinte OB Erich Raff (CSU) zu Brückners Ausführungen. „Wir werden jetzt hier aber mit Zahlen überhäuft, mit denen ich momentan nichts anfangen kann. Nicht, dass ich die Zahlen anzweifle, aber das überfordert uns jetzt.“ Raff schlug vor, dazu ein Gutachten erstellen zu lassen.

Brückner formulierte einen Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, die grundsätzlichen Fragen im VEP und in der Sitzung diskutierten Planfälle zu klären und dem UVT ausgearbeitete Verkehrsmodelle zur Verkehrsberuhigung und Verkehrslenkung in der Innenstadt vorzulegen. Das erachtete Dachsel als momentan nicht notwendig, abgestimmt wurde über den neuen Antrag nicht. Der VEP gebe eine Priorisierung von Maßnahmen vor, deren Hausaufgaben doch zunächst zu erledigen seien, so Dachsel. Zu gegebener Zeit sollte man sich dann damit auseinandersetzen.

