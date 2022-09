VHS feiert Jubiläum: 75 Jahre Bildung für jedermann

Von: Ulrike Osman

Mit einem Festakt für geladene Gäste wurde der 75. Geburtstag der Volkshochschule gefeiert. Im Anschluss folgte ein Tag der offenen Türe. © peter weber

Die Gretl-Bauer-Volkshochschule (VHS) ist eine Besonderheit. Nicht nur, dass sie mit 75 Jahren mittlerweile ein stolzes Alter erreicht hat – sie ist auch eine von ganz wenigen VHSen in Bayern, die nach ihrer Gründungspersönlichkeit benannt sind.

Fürstenfeldbruck – Gretl Bauer rief 1947 die Bildungseinrichtung für jedermann ins Leben.

In der kargen Nachkriegszeit fehlte es nicht nur an materiellen Dingen. Nach der intellektuellen Durststrecke der Nazi-Diktatur war es ebenso wichtig, den geistigen Hunger zu stillen. Genau das habe Gretl Bauer getan, so Ute Eiling-Hütig, Präsidentin des Bayerischen Volkshochschulverbands, beim Festakt zum Jubiläum. Die Teilnehmerzahlen der Anfangszeit sprechen für sich. Im ersten Semester meldeten sich 558 Menschen für die zwölf angebotenen Kurse an.

Weltoffenheit, Toleranz, Demokratie und Pluralität waren Werte, für die Gretl Bauer ebenso stand wie die VHS als Institution. Für alle Menschen zugänglich, stelle die Erwachsenenbildung einen gleichberechtigten Hauptbereich der Bildung dar, der nicht der Marktlogik unterworfen werden dürfe, betonte Eiling-Hütig. „Gute Bildung leistet einen Beitrag zu einem guten Leben.“

Das waren Worte, die der Brucker VHS-Geschäftsführer Christian Winklmeier gerne gehört haben dürfte. Hatte er doch in seiner Begrüßung den Gästen aus der Kommunal- und Landespolitik ans Herz gelegt, dem Bekenntnis zur VHS als „lebensnotwendiger Institution“ entsprechende Taten folgen zu lassen, gerade wenn es um mögliche neue Corona-Maßnahmen im Herbst und Winter gehe.

„In den letzten zwei Jahren galten wir mal als Schule, mal als Freizeiteinrichtung“, kritisierte Winklmeier. Das wirkte sich auf das Ausmaß der Beschränkungen aus. Der erzwungene Ausfall von Kursen habe für viele Menschen einen schmerzhaften Einschnitt im sozialen Leben bedeutet. „Die VHS ist ein wichtiges gesellschaftliches Element.“

Sorgen bereitet dem 31-Jährigen auch die noch unklare Umsetzung der Energieeinsparverordnung. Niedrigere Raumtemperaturen in den VHS-Büros seien kein Problem. „Aber ein entspannter Yoga-Kurs bei 19 Grad? Das wird schwierig.“

Oberbürgermeister und VHS-Aufsichtsratsvorsitzender Erich Raff würdigte das breite Angebot der Bildungseinrichtung. „Es ermöglicht eine Auffrischung des Wissens und eine Erweiterung des Horizonts.“ Winklmeier kündigte an, das künftig auch die musische Bildung – bisher das Revier der Kreismusikschule – im Kursangebot berücksichtigt werden soll.

Einen historischen Abriss über die Entwicklung der Erwachsenenbildung seit der Weimarer Republik – wo sie bereits Verfassungsrang genoss – steuerte Stadtarchivar Gerhard Neumeier bei. Historikerin Elisabeth Lang erinnerte an Gretl Bauer als eine „faszinierende, beeindruckende, starke Frau“. Langs Recherchen über das Leben der VHS-Gründerin, die in der Nazi-Zeit als „Halb-Jüdin“ drangsaliert wurde, waren 2020 der Anstoß für die Umbenennung der VHS in Gretl-Bauer-Volkshochschule. Was nun noch fehlt, ist eine sichtbare Erinnerung in Form einer Stele, die nicht nur Elisabeth Lang vor dem VHS-Gebäude gerne sehen würde. „Gretl Bauer soll immer präsent bleiben in der Stadt.“

