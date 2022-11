Online-Projekt: Video-Beratung bei jungen Eltern beliebt

Seit Ende letzten Jahres gibt es bei pro familia am Standort Fürstenfeldbruck das Online-Projekt „Eltern-Coaching@home“.

Fürstenfeldbruck – Eltern, die nach der Geburt ihres Kindes Beratung benötigen, können dies einfach und bequem von zuhause aus tun und so einen leichteren Zugang zum Eltern-Coaching erhalten. Die Idee wuchs laut pro familia im Laufe der Corona-Pandemie durch die positiven Erfahrungen bei der Videoberatung in der Schwangerschaftsberatung, der Kernaufgabe von pro familia.

Mehr Männer

„Anfangs brachte die Umstellung ein paar Schwierigkeiten mit sich, aber wir haben schnell gemerkt, welche Vorteile die Videoberatung bietet. Und ein höherer Männeranteil in der Beratung ist uns aufgefallen“, meint Judith Leunissen, Initiatorin des Projekts.

Die anfänglichen Vorbehalte, dass intensive, gute Gespräch via online nicht möglich seien, änderten sich nach Aussage der Beratungsstelle schnell. Die Begeisterung für diese Beratungsform sei gewachsen. Aus dieser Begeisterung entstand die Idee, die Beratungsform in Zukunft intensiver zu nutzen. Ein Antrag bei der Deutschen Fernsehlotterie auf Fördermittel wurde zeitnah bewilligt.

Schon seit einigen Jahren, vor allem seit der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007, bemerke man bei pro familia eine Veränderung in der Erziehungslandschaft, heißt es in einer Mitteilung. Die sogenannten Vätermonate wurden laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2021 von einem Viertel der Paare genutzt, mit steigender Tendenz. Das Beratungsteam beobachte eine große Bereitschaft in der jüngeren Männergeneration, sich in die Erziehung einzubringen – wenn das Angebot stimmt.

„Viele Menschen sind entspannter im Gespräch, wenn sie sich in ihrem häuslichen Umfeld aufhalten und mit kleinem Kind keine weiten Wege auf sich nehmen müssen“, meint Judith Leunissen. So können entweder Schlafenszeiten genutzt werden oder aber man setzt sich mit dem Baby auf dem Schoß während des Online-Gesprächs zuhause hin.

Neuer Weg

„Für viele im sozialen Bereich ist die Online-Beratung ein relativ neuer Weg, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Pro-familia-Beraterin Judith Leunissen lässt sich derzeit zur zertifizierten Online-Beraterin ausbilden. Trotzdem gelte bislang die persönliche Beratung im sozialen Bereich als Königsweg.

„Für alle, die den Weg zum „Eltern-Coaching@home“ finden ist es ein erster Schritt, scheinbar große Probleme anzugehen – oder ganz kleine Fragen, die einen aber trotzdem im Moment sehr beschäftigen mit einer Expertin zu besprechen. Und manchem fällt dabei der Weg per Mausklick erkennbar leichter, als persönlich einen Termin auszumachen“, sagt Beraterin Judith Leunissen.

Insgesamt bleibe es spannend, wie es mit dem Online-Angebot weitergeht, so die Expertin. Weitere Infos zum Projekt gibt es auf der Internetseite www.profamilia.de/angebote-vor-ort/bayern/fuerstenfeldbruck-elterncoaching. Eine Anmeldung zum Eltern-Coaching ist unter Telefon (0 81 41) 35 48 99 möglich.

