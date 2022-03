Viele Anfragen aus dem Kosovo und aus Albanien: Engpass in der Führerscheinstelle

Von: Thomas Steinhardt

Papierführerscheine verlieren ihre Gültigkeit. © Beispielfoto: Oliver Berg/dpa

In der Führerscheinstelle des Landratsamts kommt es zu Engpässen. Telefonate können teils nicht entgegen genommen werden.

Fürstenfeldbruck - Die Anträge zum Pflichtumtausch hätten zugenommen, berichtet das Landratsamt. Waren es im Jahr 2021 rund 4000 Anträge, so waren es heuer bereits 1300 Anträge. Dazu kämen mehrere kurzfristig wirksam gewordene zwischenstaatliche Abkommen für einen erleichterten Erwerb deutscher Fahrerlaubnisse. Daher sei die Erreichbarkeit der Führerscheinstelle derzeit stark eingeschränkt. „Das Landratsamt kann derzeit in Fahrerlaubnisangelegenheiten die Entgegennahme von Telefonaten nicht sicherstellen“, heißt es in einer Erklärung vom Montag.

Dringlichkeit erst prüfen

Die Bearbeitungszeiten verlängerten sich entsprechend. Das Landratsamt bittet um Geduld sowie im Vorfeld um Prüfung, wie dringlich das Anliegen ist und ob die jeweilige Anfrage zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden könne. Dringende Anliegen könnten alternativ per Mail an fahrerlaubnis@lra-ffb.de gerichtet werden.

Antragsteller für den Erwerb der Fahrerlaubnisklasse B werden dringend gebeten, bereits bei Antragstellung mitzuteilen, ob die Ablegung der Fahrprüfung auf Automatikgetriebe mit Fahrerschulung (B197) gewünscht wird. So können Störungen im Ablauf, gegebenenfalls auch direkt am Prüfungstag, von vornherein vermieden werden.

Ukrainer müssen Prüfung ablegen

Zum Hintergrund: Seit Mitte Februar können Inhaber von Führerscheinen aus Albanien, Kosovo, Republik Moldau, UK und Gibraltar ihre Führerscheine ohne das bislang bestehende Erfordernis zur Ablegung der Fahrprüfung in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben (Privilegierung nach Anlage 11 der Fahrerlaubnisverordnung), wie eine Sprecherin der Kreisbehörde auf Nachfrage sagt. Während die Regelung für Inhaber britischer Führerscheine bereits seit dem Brexit im Vorgriff umgesetzt wird, bedeute diese Erleichterung für die anderen Führerscheininhaber eine wesentliche Neuerung. Insbesondere Bürger Albaniens und des Kosovo, die schon lange darauf warten, hier mit anderen Staaten der Balkanregion gleichgestellt zu werden, machten seitdem regen Gebrauch von dieser Möglichkeit, so die Sprecherin. Die bereits durch den Pflichtumtausch durchgehend hohe Frequentierung erhöhe sich nun erneut.

Für die Inhaber ukrainischer Führerscheine bestehe die Verpflichtung zur Ablegung der Fahrprüfung derzeit weiterhin, da bislang keine Rechtsänderung erfolgt sei, so die Sprecherin des Landratsamts.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.