Viele Fragen zum Thema Verkehr beschäftigen die Brucker

Von: Dieter Metzler

Teilen

OB Christian Götz bei der dritten Bürgerversammlung, die im Veranstaltungsforum stattfand. © Dieter Metzler

Knapp 100 Interessierte sind zur dritten Bürgerversammlung der Stadt, diesmal in Fürstenfeld, gekommen. Zentrales Thema war der Verkehr.

Fürstenfeldbruck – Eingeladen waren Bewohner aus der Stadtmitte, Gelbenholzen, Lindach/Neulindach und aus dem Brucker Westen. „Ich vermisse die jungen Leute hier“, meinte eine ältere Bruckerin am Ende der zweieinhalbstündigen Versammlung. „Ich verstehe es nicht, es geht doch um die Zukunft unserer schönen Stadt.“

Inhaltlich ging es unter anderem um den geplanten Technologiecampus am früheren Fliegerhorst-Gelände. Eine Bürgerin befürchtet, es werde eine Art Atomkraft gebaut. Götz betonte: „Mit einem Atomkraftwerk kann man die Einrichtung nicht vergleichen.“ Es werde auch eine Bürgerbeteiligung geben, so der OB.

Weiteres Thema der Versammlung: Der Verkehr. Zur Entschärfung der unfallträchtigen Einmündung der Buchenauer Straße in die Schöngeisinger Straße forderte ein Bürger einen Kreisel. Eine Bürgerin wollte wissen, wann der seit 2013 geplante Radweg an der Augsburger Straße gebaut wird. Da es sich dabei um eine Bundesstraße handelt, sei das Staatliche Bauamt zuständig, erwiderte Götz. Eine Planungsvariante sei aber im vergangenen Jahr beschlossen worden, wann die Umsetzung erfolge, könne er aber nicht sagen.

Auch der Parkplatz am Waldfriedhof stand gleich mehrfach in der Kritik. Wann denn endlich die Toilette gebaut wird, wollte eine Bürgerin wissen. Die soll wohl im kommenden Jahr gebaut werden, war die Auskunft.

Ein Bürger beanstandete, dass auf dem Parkplatz täglich der Lkw eines Entsorgungsunternehmens parke, obwohl dort für Laster keine Parkerlaubnis bestehe. Eine weitere Bürgerin schlug vor, den kleinen Wertstoffhof auf dem Parkplatz zu entfernen, da der Parkplatz ständig vermüllt sei. Für den Wertstoffhof sei die Abfallwirtschaft des Landkreises zuständig, so Götz. Nachdem es im Landkreis keine „gelben Säcke“ gebe, dürfte es schwierig sein, den Wertstoffhof zu eliminieren. Ein Bürger regte sich über das viele Unkraut, das in den Straßen wächst, auf. „Warum wird das nicht vom Bauhof entfernt?“ Eine weitere Bürgerin forderte zum Umdenken auf. „Ich finde es schön, wenn sich eine Kornblume ihren Weg durch den Beton sucht.“

Ein Bürger forderte die Stadt auf, in der Adolf-Kolping-Straße Halteverbotsschilder mit zeitlicher Befristung aufzustellen. Seit acht Jahren sei in der Straße keine Reinigung erfolgt, weil ständig Autos dort parken.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Außerdem aus der Runde gefordert: Mehr Kontrollen in der Rothschwaiger Straße. Keiner halte sich an das Tempolimit von 40 Stundenkilometern, hieß es. Und Lastwagen, die wegen der Tonnagebeschränkung nicht durchfahren dürfen, hielten sich nicht an das Verbot.

Eine weitere Bürgerin fragte nach, wieweit die Bemühungen der Stadt, städtische Gebäude mit Photovoltaik auszurüsten, fortgeschritten sind. Es gebe dazu einen Grundsatzbeschluss, antwortete Götz. Aber es gebe auch noch zahlreiche Liegenschaften, die nicht aufgerüstet seien. Ein Bürger schlug vor, den großen Parkplatz an der Fürstenfelder Straße zu überdachen und mit einer Photovoltaik-Anlage auszustatten.