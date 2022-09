Viele Kranke: Post kommt mit Verspätung

Landkreis FFB

Von Tobias Gehre

Viele Haushalte und Firmen müssen derzeit länger auf Briefe und Packerl warten, als gewohnt. Grund ist die hohe Zahl an Corona-Fällen bei der Post, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit.

Fürstenfeldbruck – „Leider erfolgt die Zustellung in und um Fürstenfeldbruck derzeit nicht in der Qualität, wie es unsere Kundinnen und Kunden gewohnt sind“, erklärt ein Sprecher des Konzerns. Es könne punktuell zu Verzögerungen in der Post- und Paketauslieferung kommen.

Man versuche, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. „Hier kommen uns auch die Erfahrungen aus den beiden vorangegangenen Jahren zugute, wo wir bereits auf pandemiebedingte Einschränkungen reagieren mussten und größere Ausfälle in unseren Betriebsstätten und in der Zustellung von Briefen und Paketen erfolgreich verhindern konnten“, so der Post-Sprecher. Man tue alles dafür, dass die Verzögerungen bei maximal einem Tag liege.

Die Post nehme jede einzelne Beschwerde ernst. Konkreten Fällen werde stets nachgegangen. Melden kann man diese bei der Kunden-Hotline unter der Telefonnummer (02 28) 4 33 31 12 sowie auf den Social-Media-Kanälen der Post. tog

