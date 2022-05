Von Corona gebeutelt: Vieles anders beim Neustart der Fürstenfelder Gartentage

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Ein Foto von den letzten Gartentagen im Jahr 2019. © Peter Weber

Nach zwei Jahren Corona-Pause locken die Fürstenfelder Gartentage am Pfingstwochenende wieder Tausende von Besuchern aufs Klosterareal.

Fürstenfeldbruck – Erst im März war klar, dass die Gartentage nach zwei Jahren Pause wieder öffnen werden. Damit hatten die Organisatoren um Martin Lohde weniger Zeit, die Riesenmesse vom 3. bis 6. Juni auf die Beine zu stellen. „Wir werden den Umständen entsprechend eine schöne Messe haben, aber wir sind schon etwas gebeutelt.“ Zumal die Pandemie und der Ukraine-Krieg einige Unwägbarkeiten mit sich bringen.

„Es gibt viel mehr Fluktuation bei den Ausstellern als sonst“, berichtet Lohde. Immer wieder kommen Absagen – personal- und krankheitsbedingt oder weil sich die Fahrt aufgrund der gestiegenen Benzinpreise nicht mehr rentiert – und dafür stoßen neue Aussteller hinzu. Man wolle die Qualität halten, betont Lohde. Lieber etwas weniger und dafür größere Stände. 240 statt 260 Aussteller sind es derzeit. „Wir kriegen es gut hin.“ Dennoch werde mancher Besucher den einen oder anderen Händler nicht am gewohnten Platz finden. Darunter auch Gärtnereien: „Viele haben während der Pandemie auf Online-Handel umgestellt und gehen gar nicht mehr auf Messen“, erklärt Lohde. Ausreichend Pflanzen wird es dennoch für die vielen Gartler geben.

Für Schaugärten wurden keine Landschaftsplaner gefunden

Verzichten müssen die Besucher dagegen auf das Flanieren durch die Schaugärten. Der Grund: „Die Auftragsbücher der Landschaftsplaner sind voll.“ Gleichzeitig fehlt Personal und es gibt Lieferprobleme. So ist keine Zeit und keine Notwendigkeit, noch mehr Kunden zu akquirieren. Lohde hofft jedoch, dass im nächsten Jahr wieder Schaugärten die Messe bereichern.

Auch die italienische Nacht fällt in diesem Jahr aus. Für die Organisatoren war sie schon in den vergangenen Jahren – wetterbedingt – ein Unsicherheitsfaktor. Bei Regen fiel sie aus, die Kosten blieben. Zudem lockte sie die meisten Besucher an, es wurde immer eng. Auch das Feuerwerk sei wegen der Feinstaubentwicklung kritisiert worden. „Und ich finde es jetzt nicht mehr passend“, sagt Lohde mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Daher beschloss man, heuer darauf zu verzichten. „Wir wollten unsere Nerven schonen und sind froh, dass wir es uns für den Neustart etwas leichter machen.“

Buntes Programm für die Besucher der Gartentage

Ansonsten erwartet die Besucher ein buntes Programm mit guten Konzerten, Fahrten auf dem Amperkanal, Zeit zum Flanieren, Einkaufen und die Seele baumeln lassen. Um Müll zu vermeiden, herrscht Plastiktütenverbot – bis auf die Gärtner, die nasse Töpfe verpacken müssen. Stattdessen gibt es Papier- und Stofftaschen, darunter wieder das Fair-Trade-Baumwollsackerl – und erstmals auch Taschen aus recycelten PET-Flaschen mit Gartentage-Logo. „Wir bitten die Besucher, Körbe und Taschen mitzubringen“, sagt Lohde. Wer nach dem Einkauf noch weiter bummeln möchte, kann diese kostenlos an der Pflanzen-Garderobe abgeben. Um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, wird zudem für jeden 100. Besucher ein Baum über die Aktion „Plants for the Planet“ gepflanzt.

Der Eintrittspreis wurde um einen Euro erhöht – die Tageskarte kostet nun zehn, die Dauerkarte 20 Euro. Für den Neustart rechnet Martin Lohde mit einen Besucheransturm. „Die Leute drückt es raus.“ Die Messe sei im Freien, und drinnen könne man ja eine Maske aufsetzen.

Die Öffnungszeiten: Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag bis Montag 9.30 bis 19 Uhr. Tickets können im Veranstaltungsforum und auf Reservix gekauft werden.