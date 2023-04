Heuer vier verkaufsoffene Sonntage in Fürstenfeldbruck

Von: Ingrid Zeilinger

Eindruck von einem Marktsonntag © mm (vox-Archiv)

In diesem Jahr wird es vier verkaufsoffene Sonntage geben. Das beschloss der Brucker Stadtrat.

Fürstenfeldbruck – Der Stadtrat genehmigte die Termine am 30. April im Rahmen des Volksfestes, am 23. Juli beim Altstadtfest sowie am 29. Oktober. Der vierte verkaufsoffene Sonntag wurde auf den 18. Juni gelegt, wenn auch die Autoschau und Modenacht stattfinden. Alexa Zierl (ÖDP) wies darauf hin, dass es sich dabei nicht mehr nur um eine reine Autoschau, sondern um eine Mobilitätsschau handle.

Man werde hier einen schrittweisen Übergang machen. „Wir sind dankbar, dass der Veranstalter offen ist.“ Andreas Lohde (CSU) fand es richtig, sich für vier verkaufsoffene Sonntage zu entscheiden, auch wenn der Sonntag gesetzlich als Tag der Ruhe und Regeneration gelte. „Daher sollten wir bewusst darauf Wert legen, dass die Veranstaltungen eine gewisse Qualität besitzen.“ Diese Bitte sei auch aus dem Kreis des Wirtschaftsbeirats gekommen. Der Stadtrat genehmigte die Termine einstimmig.

