Villa Kunterbunt und das Namensrecht

Wenn sie durch ihre Villa Kunterbunt hüpft, haben ganze Generationen viel Spaß mit Pippi Langstrumpf. Keinen Spaß verstehen aber angeblich die Erben von Astrid Lindgren, der Schöpferin des Kinder-Idols, mit den Namensrechten. Doch deren Anwalt bekräftigt nun: Kindergärten hätten nichts zu befürchten.

Landkreis – 1944 hatte die Autorin Astrid Lindgren als damals 37-Jährige ihre Kinderbuchfigur Pippi Langstrumpf geschaffen. Seitdem wurden weltweit 66 Millionen Bücher der Trilogie verkauft und in 70 Sprachen übersetzt. Aus Lindgrens Feder stammen auch „Michel von Lönneberga“ und „Ronja Räubertochter“. Am 28. Januar 2002 ist die schwedische Schriftstellerin in Stockholm gestorben. Seitdem klagt die achtköpfige Erbengemeinschaft regelmäßig auch vor deutschen Gerichten wegen der Namensrechte.

Vertreten werden die Nachfahren der Schriftstellerin in Deutschland vom Hamburger Medienanwalt Ralph Oliver Graef. Ein Kanzleisprecher hatte zunächst gegenüber dem Fürstenfeldbrucker Tagblatt erklärt: „Die Lizenzgebühren sind abhängig von dem Umfang der Nutzung, deren Reichweite und der Größe des Unternehmens.“ Gemeinnützigen Organisationen würden deutlich niedrigere Sätze angeboten als Wirtschaftsunternehmen. Nun hat sich Graef persönlich eingeschaltet und stellt klar: „Wir freuen uns über jede Bildungseinrichtung, die sich für die Lebenswelt von Astrid Lindgren interessiert.“ Kindergärten, die sich Villa Kunterbunt nennen möchten, bräuchten nur eine Pro-forma-Anfrage stellen. Graef: „In der Regel werden dann die Lizenzen unbürokratisch und gebührenfrei erteilt.“

Nachdem zuletzt die ARD-Sendung „Brisant“ von einer neuerlichen Klageandrohung in Baden-Württemberg berichtet hatte, sind die Verantwortlichen in hunderten deutschen Kindergärten hellhörig geworden – auch in Fürstenfeldbruck und Gröbenzell. Was alle eint, ist der Name: „Villa Kunterbunt“.

Am 26. Juni 1985 hatte der Brucker Kultur- und Sozialausschuss unter der Leitung des damaligen Vizebürgermeisters Georg Hefferle einstimmig beschlossen, den Kindergarten im Westen der Kreisstadt nach dem Zuhause von Pippi Langstrumpf zu taufen. Lediglich dem mittlerweile bereits verstorbenen SPD-Stadtrat Helmut Geys waren damals schon Bedenken gekommen: „Ist es denn notwendig, diesen Namen offiziell zu verwenden?“ Diese Anfrage ist im offiziellen Protokoll nachzulesen, wie Stadtarchivar Gerhard Neumeier bestätigt. Trotzdem stimmte auch Geys ebenso wie alle anderen zwölf Ausschussmitglieder am Ende für „Villa Kunterbunt“.

Das könnte dem Rathaus nun jedes Jahr 500 Euro kosten. Denn soviel verlangt die in Schweden ansässige Erbengemeinschaft in der Regel. Es ist quasi ein Pachtvertrag für Namensrechte. Von den Klagen der Erben hat Brucks amtierender Bürgermeister Erich Raff (CSU) bereits gehört. Doch er zeigt sich gelassen. An die Variante, die Einrichtung am Buchenauer Platz umzubenennen, denkt Raff vorerst nicht. „Und wenn, dann machen wir einfach aus einem t ein d.“ Würde heißen: Kunterbund oder Kunderbunt.

In Olching wurde das Namensrecht von vornherein umgangen: Der dortige Kindergarten ähnelt nicht mal äußerlich einer Villa und heißt deshalb seit Jahrzehnten nur schlicht und einfach „Kunterbunt“. Betroffen sein könnte auch der integrative Kindergarten „Villa Kunterbunt“ in Gröbenzell. Seit 37 Jahren gibt es ihn. Der Name ist aus der Idee einer Elterninitiative entstanden.

Das ARD-Magazin „Brisant“ hatte über zwei Fälle in Baden-Württemberg berichtet, wonach sich zwei Gemeinden mit Klagen konfrontiert sehen würden. Die Rathäuser in Dielheim und Eppenheim hätten demnach Post aus Saltkrokan bekommen. Auf dieser schwedischen Insel, die einem weiteren Buch von Astrid Lindgren den Namen gab („Ferien auf Saltkrokan“) leben ihre Erben.