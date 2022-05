Eltern schlagen Alarm: Gebt den Schülern die Turnhalle zurück - und sucht andere Alternativen für Flüchtlinge

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

IWie hier sind auch in der Turnhalle des Viscardi-Gymnasiums in Fürstenfeldbruck Ukraine-Flüchtlinge untergebracht (Symbolfoto). © Roessler/DPA

Der Elternbeirat des Viscardi Gymnasiums hat einen offenen Brief an Politiker wie Landrat Thomas Karmasin und Ministerpräsident Markus Söder verschickt. Darin der dringende Appell: Sucht Alternativen für Ukraine-Flüchtlinge, damit die Kinder wieder Sport machen können.

Fürstenfeldbruck – Der Elternbeirat des Viscardi-Gymnasiums hat einen offenen Brief an Landrat Thomas Karmasin verschickt. Zu den Adressaten gehören außerdem Ministerpräsident Markus Söder, Staatsminister Joachim Herrmann und der Brucker OB Erich Raff. In dem Schreiben bitten die Eltern darum, eine alternative Unterbringung für Ukraine-Flüchtlinge zu finden, damit die Schulturnhalle wieder frei wird. Aktuell sind dort 84 Geflüchtete untergebracht.

Der Brief, der stellvertretend für alle Eltern von Elternbeiratsvorsitzender Inka Pawlow unterzeichnet ist, beginnt ausdrücklich damit, dass sich das Brucker Gymnasium intensiv und „voller Überzeugung“ für die Geflüchteten engagiere. Die Schule habe als eine der ersten im Landkreis überhaupt ukrainische Kinder und Jugendliche aufgenommen. Man habe ein eigenes Konzept erstellt. Mittlerweile werden hier 34 ukrainische Schüler in drei Willkommensgruppen unterrichtet und eigens betreut. Getragen werde dieses Unterfangen von derzeit 21 Freiwilligen, bestehend aus Eltern, aktiven und ehemaligen Lehrkräften – alles ehrenamtlich.



Kinder turnen bei schlechtem Wetter im Klassenzimmer zwischen Bänken und Schulranzen

Als Ende März diesen Jahres die Sporthalle zum improvisierten Zuhause für die Geflüchteten wurde, sei sich die Schulfamilie bewusst gewesen, dass dies den täglichen Betrieb zusätzlich belaste. Man habe aber auch die Notwendigkeit gesehen.



Der Sportunterricht wird nun laut Elternbeirat draußen durchgeführt. Ist das Wetter allerdings schlecht, bleibe für über 1100 Schüler lediglich das Klassenzimmer, in dem Theorieunterricht beziehungsweise einfache Übungen zwischen Schulranzen und abgelegter Kleidung durchgeführt würden. Sport sei jedoch ein wichtiges verbindendes Element im Schulalltag. Das hätten die Kinder erst kürzlich bei den Friedensläufen bewiesen, die einen „sensationellen Betrag“ von 61 500 Euro Spenden für Hilfe in der Ukraine erbrachten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Weiteres Argument: Das Viscardi-Gymnasium sei eine leistungsorientierte Stützpunktschule in den Sportarten Volleyball, Leichtathletik und Bewegungskünste. Der Zirkus mit mehr als 250 aktiven Schülern habe internationales Renommee und durfte Deutschland bereits zweimal bei der Welt-Gymnaestrada vertreten. Diese Gruppen seien auf entsprechende Trainingsmöglichkeiten angewiesen, die derzeit nicht vorhanden seien.



Besonders durch die Pandemie besteht ein großer Bedarf an gemeinsamem Sport

„Bei aller Hilfsbereitschaft und allem Engagement der Schulfamilie des Viscardi-Gymnasiums ist dies kein Zustand, der auf Dauer tragbar ist“, heißt es in dem offenen Brief. Und weiter: „Wir bitten deswegen nachdrücklich darum, umgehend Alternativen der Unterbringung für Geflüchtete zu finden, die bestimmt im Landkreis Fürstenfeldbruck vorhanden sind.“ Nach zwei Jahren Pandemie bestehe bei allen Jugendlichen ein besonderer Bedarf an Bewegung und sozialer Interaktion im sportlichen Wettstreit. „Unsere Kinder haben ein Anrecht auf Unterricht, auch auf Sportunterricht.“