Viscardi-Jubiläumsshow feiert gelungene Premiere

Das Zirkuszelt wird eingeweiht

Das Viscardi-Gymnasium feiert mit einer Festwoche sein 50-jähriges Bestehen. „Wie alles begann“ – das zeigt eine Show im schuleigenen Zirkuszelt.

Fürstenfeldbruck – Rund 350 Schüler sind an der Show beteiligt. Viermal wird das Programm anlässlich des 50. Jubiläums des Gymnasiums im Zirkuszelt, das die Schule auch zu diesem Anlass erworben hat, zum Besten gegeben. Schulleiter Walter Zellmeier freut sich am Abend der Premiere über knapp 400 Gäste. Einen besonderen Dank widmet er den Technikern des Gymnasiums, die so vieles auf die Beine gestellt haben.

Dann beginnt die Show – mit einem Schattentheater. Hinter dem Vorhang stellen die Schauspieler das Schulleben dar und zeigen die Schullaufbahn eines jeden, vom ersten Schultag bis hin zur Abiturverleihung. Musikalisch begleitet werden sie vom Schulorchester.

Während der gesamten Show tauchen immer wieder die Protagonisten Maria, Annabelle und Theo auf. Die drei möchten eine „Neue Schule“ voller Kreativität, Harmonie und menschlichem Miteinander gründen. Auf ihrer Reise in einem VW-Bus durchqueren sie sonderbare Welten und begegnen unterschiedlichsten Menschen.

Während der gesamten Show stellen die Schüler ihr Können unter Beweis. So bieten sie dem Publikum einen bunten Mix aus Musik, Akrobatik und Theater.

Besonders die Akrobaten beeindruckten das Publikum mit ihren Darbietungen. Verena und Robert aus Fürstenfeldbruck sind von der Aufführung begeistert. Ihr Sohn besucht derzeit die 6. Klasse am Gymnasium, ihre Tochter machte im Jahr 2020 das Abitur. Besonders fasziniert das Paar die Vorführung am Vertikaltuch.

„Ich finde am Viscardi den Zusammenhalt und die Atmosphäre besonders. Außerdem ist der Direktor einfach klasse“, sagt Verena. „Das Niveau der Aufführungen steigert sich einfach von Jahr zu Jahr, das ist wirklich faszinierend.“

Auch Direktor Walter Zellmeier ist vom Jubiläumsprogramm begeistert. „Es wurde einfach ein fabelhaftes Zusammentreffen von Kunst, Poesie und Akrobatik geschaffen“, sagt er. An seiner Schule schätzt er besonders die Stimmung der Menschen. „Es ist ein wahnsinnig nettes Miteinander.“

Zellmeier ist mittlerweile in seinem 15. Jahr Schulleiter. Bei der Aufführung ist er nicht nur auf seine Schüler stolz, auch auf die Kollegen, den Elternbeirat und die Eltern, die alle dazu beitragen, so etwas auf die Beine zu stellen. „Ich bin einfach stolz, an einer so wunderbaren Schule sein zu dürfen“, schwärmt Zellmeier.

Die Schülerinnen Marlene, Ronja, Sophia und Cattleya wirken bei der Show als Akrobatinnen mit. Marlene und Ronja haben außerdem Vorführungen am Vertikaltuch mitgestaltet. Den Mädchen macht es viel Spaß, im Schulzirkus zu trainieren. „Das Viscardi ist bunt, vielfältig und tolerant“, sagt Ronja. „Und auch den Zirkus gibt es nicht überall.“ Auftritte wie dieser sind ein Ansporn für die Mädchen. „Es ist schön zu sehen, was wir alle zusammen geschaffen haben“, sagt Marlene.

Sie und ihre Mitstreiter bieten dem Publikum zum 50. Geburtstag des Viscardi Gymnasiums eine bunte Show. Von Jonglieren, über Diabolos, Einrädern und Vertikaltuch, Big Band und Orchester, Theater- und Poetry-Einlagen, wurden die Besucher auf einer kurze Zeitreise durch unterschiedliche Welten und Themen mitgenommen, in der gezeigt wird, wie alles begann.

Weitere Vorstellungen der Jubiläumsshow sind am Donnerstag und Freitag um 19 Uhr. Karten für zwölf Euro gibt es auf der Internetseite www.viscardi-ffb.de.

Antonia Plamann